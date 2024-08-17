新华社泰国清迈8月16日电

关于深化澜沧江－湄公河水资源合作的倡议（摘要）

2024年8月16日，澜沧江－湄公河合作第九次外长会在泰国清迈举行。我们，澜湄六国代表团团长，忆及《澜湄合作第四次领导人会议内比都宣言》和《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）》关于加强水资源合作的共识，支持进一步深化澜湄水资源合作，欢迎六国水资源部门提出以下倡议：

一、我们强调，加强澜沧江－湄公河水资源合作，利用好、保护好、管理好澜沧江－湄公河水资源，对保障区域供水安全、粮食和能源安全，促进区域经济社会可持续发展至关重要。

二、我们赞同充分考虑各国国情和水情，充分尊重各国适度开发利用、保护和管理水资源的正当权益，共同把澜湄水资源合作打造成澜湄合作的“旗舰品牌”。

三、我们赞赏六国紧密对接联合国《2030年可持续发展议程》涉水目标，通过澜湄流域水资源可持续利用、管理和保护，促进各成员国社会经济可持续发展并造福各国人民。

四、我们欢迎六国加强政策协调，在水资源可持续开发、管理和利用，水文信息、涉水数据和信息共享和监测，防灾减灾，饮水安全，大坝安全，能力建设，人员培训，全流域水治理等领域开展务实合作。

五、我们欢迎六国共同制定“澜湄兴水惠民计划”项目库，建议积极拓展资金渠道，为务实合作项目和其他合作活动的开展提供支持。

六、我们赞赏六国定期举办澜湄水资源合作部长级会议和论坛，鼓励支持澜湄水资源合作中心建设，推进澜湄全流域水治理国际交流与合作。

七、我们支持六国相关部门和机构加强交流互鉴，加强人员培训和职业教育合作，提升水资源管理能力。

八、我们鼓励各国促进水文化交流，共同提升公众对水资源领域面临挑战的科学认识。

九、我们重申继续加强与共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等现有合作机制的交流互促、协调发展，共建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。

十、我们鼓励六国合作拓展澜湄水资源合作伙伴网络，共同推动澜湄地区绿色、和平、高质量发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)