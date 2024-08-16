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2024年中华文化大乐园在肯尼亚举行

2024年08月16日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕8月15日电 （记者黄炜鑫）2024年中华文化大乐园日前在肯尼亚肯雅塔大学孔子学院举行。活动由华文教育发展中心主办，山东省侨务办公室承办，吸引当地师生300余人参加。

据悉，自8月5日开营以来，中华文化大乐园开设了二胡演奏、中华鼓、扎染、风筝制作、中华武术、杂技、剪纸、扎花、民族歌唱、民族舞蹈、团扇制作、书法等丰富多彩的文化课程。

学生在表演杂技。肯雅塔大学孔子学院供图

学生在表演杂技。肯雅塔大学孔子学院供图

在扎染课上，学生们跟着老师先“扎”后“染”，慢慢领悟扎染的魔力和留白的艺术。学生凯利称之为“魔法”并说：“扎染给我留下了深刻的印象，在打开染布前，你根本无法想象它会给你带来什么样的惊喜。”

学生展示扎染作品。肯雅塔大学孔子学院供图

学生展示扎染作品。肯雅塔大学孔子学院供图

在剪纸课上，老师介绍了剪纸千剪不断、线线相连的特点，分享了剪纸的文化背景和寓意，带领同学们用红纸与镂空勾勒花鸟虫鱼，感受虚实结合产生的中国美。孔子学院本土老师莫琳尤其热爱剪纸文化，艺术性地创造了奔马图。

学生展示剪纸作品。肯雅塔大学孔子学院供图

学生展示剪纸作品。肯雅塔大学孔子学院供图

儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。学生们从制作风筝骨架到手绘风筝，再到糊纸穿线，制作出了独属于自己的筝筝纸鸢。学生们还跟着老师做起了团扇，或画荷花，或添兰香，亦有可爱的熊猫和万能的哆啦A梦，学生们手持团扇，仿拟古人，像是一场与传统文化的穿越时空的对话。

学生展示纸鸢团扇作品。肯雅塔大学孔子学院供图

学生展示纸鸢团扇作品。肯雅塔大学孔子学院供图

纸上墨痕悠悠远，中肯友好情谊浓。在书法课上，学生们写下“中肯友谊长存”“中肯友好”“长乐”等美好祝愿，并与书法老师共同完成巨幅作品《中肯友好文化桥梁》，师生共同完成的书法作品将存放于肯雅塔大学孔子学院，成为中肯友好往来的美丽见证。

《中肯友好文化桥梁》书法作品。肯雅塔大学孔子学院供图

《中肯友好文化桥梁》书法作品。肯雅塔大学孔子学院供图

海外执行单位、肯雅塔大学孔子学院中方院长周晓东表示，此次活动取得了良好的教学和文化传播效果，孔院未来将继续努力搭建中肯友好交流桥梁，促进中肯民心相通。

(责编：于洋、杨牧)

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