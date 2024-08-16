人民网讯 8月11日至14日，北京外国语大学学生海外社会实践团赴哈萨克斯坦开展相关调研交流活动。期间，中国驻哈萨克斯坦大使张霄亲切接见了实践团一行，并与俄语学院副院长孙磊教授等带队教师和同学们进行座谈交流，勉励北京外国语大学师生理解哈萨克斯坦发展新格局，促进中哈文明互鉴。

张霄指出，党的十八大以来，中国与哈萨克斯坦元首外交频繁开展。2024年7月，中国国家主席习近平第五次访问哈萨克斯坦。哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的首倡之地和西出首站。2019年中哈两国建立了永久全面战略伙伴关系，将合作水平提升至前所未有的新高度。哈萨克斯坦等中亚国家一直在苦苦寻找符合本国国情的现代化发展道路。中国式现代化的成功实践，为中亚国家发展带来新希望。特别是中国式现代化强调物质文明和精神文明相协调、强调人与自然和谐共生、强调走和平发展道路等显著特征，契合了哈萨克斯坦努力探索的现代化发展道路。

张霄谈到，在“一带一路”建设带动下，哈萨克斯坦出现了蓬勃发展的经济气象。2023年，该国经济增长率为5.1%，主要产业均呈现积极发展态势。哈萨克斯坦和中国贸易额由2022年的242亿美元增加至2023年的315亿美元，中国目前已经成为哈国最大贸易伙伴。近年来，中哈双方在医疗卫生、跨境电商、数字经济、汽车制造、现代农业等新兴领域合作势头迅猛。

张霄勉励青年学生要锤炼品质心智，带着问题意识开展海外实践活动。既要走走看看，更要加强深度思考，从实践中获得真知。不同国家地区有着不同的思想价值、社会文化、生活方式等，要尊重和理解中亚国家多民族文化形态，把握规律，找准方法，才能更好的提高实践效果。

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