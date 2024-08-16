人民网清迈8月15日电 （记者白元琪）当地时间2024年8月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在清迈会见老挝副总理兼外长沙伦赛。

王毅表示，中老肝胆相照、守望相助。在两党两国最高领导人战略引领下，中老命运共同体建设加速推进，双边贸易额持续攀升，中老铁路运力屡创新高，人员往来大幅增加，国际地区事务协作更加密切。中方坚定支持老挝探索符合自身国情的发展道路，坚定支持老挝党开好十二大，巩固党的领导和社会主义方向，坚定支持老方当好东盟轮值主席国，进一步提升国际和地区影响力。我们愿同老方继续深化各领域互利合作，发挥中老铁路综合效益，合力破解卡点堵点，加快沿线综合开发，服务各自发展振兴。

沙伦赛表示，老中合作发展迅速，为老挝社会经济发展发挥了至关重要作用。老方愿同中方共同落实好两国领导人达成的重要共识，密切高层交往，深化互联互通、矿产资源等领域合作，共同打击跨国犯罪，推动老中命运共同体建设取得更多成果，造福两国人民。

双方就缅甸问题交换意见。王毅表示，缅甸是东盟大家庭的一员。中方支持东盟同缅甸加强沟通接触，探讨将东盟五点共识同缅甸新的“五点路线图”对接，相互补充、相互促进，帮助缅甸维护国内稳定，实现政治和解，恢复民主转型进程。这有利于维护东盟的整体团结，有利于维护地区的和平稳定。沙伦赛高度赞赏中方为推动缅北和谈和缅国内政治和解发挥的建设性作用，愿同中方加强协调配合，助力缅甸稳定发展。

双方一致同意开好即将举行的澜湄合作外长会，强化命运共同体意识，加强各领域务实合作，扎实推进澜湄国家命运共同体建设，为地区繁荣稳定发挥更大作用。

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