新华社莫斯科/基辅8月15日电 俄罗斯塔斯社15日援引俄武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫的话说，俄军正在库尔斯克方向逐步摧毁乌军。乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基当天说，乌军已占领库尔斯克州1150平方公里土地。

阿劳季诺夫说，在库尔斯克方向，俄方正努力完成对乌军的封锁。目前已经清除占领库尔斯克州一个村庄的乌军，苏贾区定居点的清理工作正在进行中。

阿劳季诺夫14日曾表示，约1.2万名敌军士兵进入库尔斯克州，其中除了乌军，还包括不少其他国家的雇佣兵，“他们中的大部分人已被消灭”。截至15日，乌官方尚未对此作出回应。

俄罗斯国防部15日通报说，过去一昼夜，乌军在库尔斯克方向损失340人，装甲车辆损失达到19辆，其中包括5辆“布拉德利”步兵战车。

俄罗斯紧急情况部信息政策司副司长阿尔乔姆·沙罗夫15日在新闻发布会上表示，过去24小时，俄方在库尔斯克州边境地区疏散了700多人，暂时安置了边境地区的大部分居民。目前已在俄罗斯14个地区设有177个临时安置点，安置约9500人，其中包括2500多名儿童。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基15日在社交媒体上表示，自乌克兰对库尔斯克州的军事行动开始以来，乌军已沿着俄方的防御工事推进了35公里，占领了1150平方公里的土地，控制了库尔斯克州82个居民点。俄方对此暂无官方回应。

乌克兰国家通讯社15日援引乌克兰国民卫队发言人鲁斯兰·穆济丘克的话报道说，俄军已动用后方分队和预备队向库尔斯克增援，尽管库尔斯克局势紧张，但乌克兰境内军事行动的强度并未降低。

穆济丘克说，过去24小时，乌克兰国民卫队在乌克兰东部共击退了俄军的19次进攻。俄军在战斗中大量使用装甲车辆。

乌克兰空军15日表示，乌军当天击落了俄罗斯发射的29架无人机。乌空军在社交媒体上说，这些无人机在乌克兰北部、南部和中部的8个地区遭到拦截。此外，俄军还向乌境内发射了3枚Kh-59导弹。这些袭击未造成人员伤亡。

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