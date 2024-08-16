新华社纽约8月15日电（记者刘亚南）美国《华尔街日报》14日刊文说，由6名乌克兰现役军人和商人组成的团伙租用游艇和深潜设备等装置在2022年9月实施了对“北溪”天然气管道的破坏，以报复俄罗斯在当年2月对乌发动特别军事行动。

报道以德国警方、荷兰情报部门和多名匿名人士为消息源称，乌克兰总统泽连斯基最初批准这一破坏计划，随后在美国中央情报局的要求下下令终止，但时任乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内继续推进并成功实施了这一秘密计划。

报道说，一名有执行特殊任务经验的将军负责该计划并向扎卢日内汇报。2022年9月，执行破坏任务的团伙在德国租用了一艘游艇，通过让一名经过潜水训练的女性平民加入等手段进行伪装，在海底天然气管道安装高性能炸药成功实施爆破。

报道说，德国调查人员在2022年11月就认定是乌克兰人实施了对“北溪”天然气管道的破坏，并在今年6月向波兰方面发出一个秘密逮捕令，要求波兰逮捕涉嫌参与炸毁“北溪”天然气管道的一名乌克兰人，但未能抓获此人。

报道说，德国方面目前将扎卢日内及其助手作为调查重点。今年早些时候，扎卢日内被解除乌克兰最高军事指挥官的职位，随后被任命为乌克兰驻英国大使。

2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典附近海域发生剧烈水下爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，疑遭人为破坏。

事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。今年2月，瑞典和丹麦相继宣布结束调查，但德国表示仍将继续调查。

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