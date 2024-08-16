新华社澳大利亚珀斯8月15日电（记者李晓渝 齐紫剑）澳大利亚著名医学专家、诺贝尔生理学或医学奖获得者巴里·马歇尔15日表示，澳大利亚和中国在科技方面的有力合作取得令人印象深刻的成果，并且惠及双方。

马歇尔在当天中国驻珀斯总领事馆举办的活动中表示，澳中在此基础上继续开展科技合作可以共同应对医疗保健、环境可持续性等各方面的重大挑战，为两国和世界创造更美好的未来。

当天的活动是为了庆祝马歇尔获得2023年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。他是第五位获得该奖项的澳大利亚人。

马歇尔表示，此次获奖不仅是他个人的荣誉，也凸显了跨境合作在推动创新、分享专业知识和取得造福全人类的科技突破方面的重要性。

2005年，马歇尔和澳大利亚病理学家罗宾·沃伦因发现幽门螺杆菌及其在胃炎和胃溃疡等疾病中的作用而共同荣获诺贝尔生理学或医学奖。近年来，马歇尔先后成为中国工程院外籍院士和中国政府友谊奖获得者。

西澳大利亚州政府科学部长斯蒂芬·道森在活动中表示，马歇尔一直是促进中国和西澳大利亚州之间科学合作与交流的倡导者，他的工作和他所获得的奖项将有助于激励澳中两国科学家进一步加强合作。

中国驻珀斯总领事龙定斌表示，马歇尔早在2017年就与中方合作设立了河南省及郑州市幽门螺杆菌与医学微生态院士工作站，为当地民众提供诊断、治疗。他在中国被人们亲切地称为中国平民坐诊医生。

中国驻澳大利亚大使肖千向马歇尔致贺信说，马歇尔获奖是对所有长期致力于中澳科技交流与合作的澳大利亚科学家的认可。中澳两国在培育高水平专利和改善公众健康方面的努力和成果是通过科技合作构建人类命运共同体的具体体现。

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