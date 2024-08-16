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中方再次呼吁维护红海水域航道安全

2024年08月16日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月15日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会也门问题公开会上发言，再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，停止有关袭扰行为，维护红海水域航道安全。

　　耿爽说，中方欢迎日前也门政府与胡塞武装就金融和航空问题达成协议。希望有关各方以此为例，从也门人民利益和福祉出发，坚持政治解决大方向，排除干扰、相向而行，通过对话谈判化解矛盾，共同推进“也人主导、也人所有”的全面政治进程。中方支持联合国也门问题特使格伦德贝里斡旋努力，期待各方特别是对也门局势有影响力的国家为此发挥建设性作用。中方呼吁有关方面保持克制，停止加剧紧张局势的行动。

　　耿爽表示，中方呼吁国际社会加大人道援助力度，加快兑现认捐承诺，帮助缓解也门严峻的人道局势。中方对联合国人员和资产在也门遭扣押表示严重关切，呼吁立即、无条件释放所有联合国人员，归还相关资产。

　　耿爽强调，也门局势和红海局势同加沙冲突密切相关。加沙迟迟难以实现停火，负面外溢效应加剧地区动荡。中方敦促尽快落实安理会第2712号、2720号、2728号和2735号决议，立即实现加沙持久停火，推动包括也门和红海在内的地区紧张局势早日降温。中方愿继续同国际社会一道，为政治解决也门问题、恢复地区和平稳定、实现中东长治久安作出努力。

(责编：崔越、张悦)

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