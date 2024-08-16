新华社华盛顿8月15日电（记者熊茂伶）美国共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯15日表示，他同意在10月1日与民主党副总统候选人、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹进行辩论。

美国哥伦比亚广播公司14日提出四个举行副总统候选人电视辩论的潜在日期，沃尔兹当天表示愿意参加10月1日的辩论，他在社交媒体上喊话万斯“10月1日见”。

万斯15日转发了沃尔兹的这条贴文，并回复同意参加这场辩论。此外，万斯还表示愿意参加9月18日由美国有线电视新闻网主办的辩论，但沃尔兹并未对此进行回应。

哈里斯-沃尔兹竞选团队15日在一份声明中说，围绕辩论的争论结束了，特朗普竞选团队已同意哈里斯-沃尔兹竞选团队提议的两场总统候选人辩论和一场副总统候选人辩论。美国前总统、共和党总统候选人特朗普和美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将于9月10日进行一场辩论，沃尔兹和万斯将于10月1日进行一场辩论，之后特朗普和哈里斯将于10月再进行一场辩论。

此前，美国广播公司8日宣布，特朗普已同意在9月10日同哈里斯辩论。特朗普近日多次表示希望参加美国福克斯新闻台主办的辩论，但哈里斯团队并未接受。

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