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联合国机构：也门暴雨引发洪水逾18万人受灾

2024年08月16日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城8月15日电（记者尹炣）亚丁消息：联合国机构15日发布报告说，8月初以来也门多地遭遇暴雨引发洪水，导致逾18万人受灾。

　　联合国人口基金、联合国儿童基金会和世界粮食计划署当天联合发布报告说，也门受灾最严重的省份包括西部的荷台达省、西北部的哈杰省、北部的萨达省和西南部的塔伊兹省，仅在荷台达省就有约5万人流离失所。预计暴雨将持续到9月，因此迫切需要约490万美元紧急援助，以应对灾情。

　　报告说，暴雨和洪水加剧了处于战乱和贫穷中的也门民众的苦难，洪水冲毁了房屋、避难所，给各地公共财产造成破坏和损失。报告还提到救灾过程中面临的困难和挑战，如道路被毁、洪水将战区的地雷和爆炸物冲至居民区等。

　　联合国人口基金驻也门代表艾哈迈德说，洪水使人们的需求急剧增加。联合国快速反应机制正在全天候运行，为受灾家庭提供紧急粮食配给、卫生用品和妇女用品等即时救济。

　　联合国儿童基金会驻也门代表霍金斯表示，受洪灾影响地区情况非常严峻，救灾物资捉襟见肘。

　　2014年，胡塞武装夺取也门首都萨那，也门政府被迫迁至南部城市亚丁。胡塞武装目前控制着该国北部大部分领土及红海主要港口城市荷台达。也门政府与胡塞武装曾就停火和撤军事宜达成协议，但未能持续。受新一轮巴以冲突影响，也门和平进程遇阻。长期战乱使也门陷入人道主义危机。

(责编：崔越、张悦)

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