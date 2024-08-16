人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

海风轻拂塞拉莱（旅人心语）

任皓宇
2024年08月16日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日渐西垂，暑气稍散，阿曼南部城市塞拉莱的海滩渐渐热闹起来。海风习习，海浪滚滚，婆娑的椰树间，郑和纪念碑面朝大海，静静伫立。

　　塞拉莱位于阿曼南部沿海，是佐法尔省省会，濒临阿拉伯海，直通印度洋。优越的地理位置让这座小城成为古代中东乳香贸易中心之一，也是古丝绸之路航道的重要港口。中国航海家郑和率领船队七次远航太平洋和西印度洋，其中四次造访阿曼佐法尔地区。“土产乳香，其香乃树脂也”“此处气候常如八、九月，不冷”……在船队翻译马欢的记录中，有专门关于佐法尔一带风土人情的篇章。来自中国的瓷器、丝绸、茶叶，产自阿曼的乳香和各种香料，带着双方往来通好的美好愿望远涉重洋，为相映生辉的文明交流书写注脚。

　　阿曼是阿拉伯半岛最古老的国家之一。中国和阿曼同为文明古国，双方友好交往源远流长。每每来到这样一个国家，笔者总会不由自主地探寻来自中国的历史印记。保存完好的明朝瓷器、远航中国的航海图、描绘阿曼航海家抵达中国的画作……走进距离郑和纪念碑不远的乳香博物馆，琳琅满目的文物中，一个个中国印记不断出现。一份关于阿拉伯航海家奥贝德首次抵达中国的记录，令中阿跨越千年的友谊画卷徐徐铺展。

　　自古以来，阿曼以海上贸易著称。公元前2000年，阿曼已广泛进行海上和陆路贸易活动，并成为阿拉伯半岛的造船中心。公元750年，奥贝德驾驶木帆船从阿曼苏哈尔港出发，仅凭风力在海上航行近万公里，历时7个半月成功抵达中国广州。这艘船后来被人们命名为“苏哈尔”号，而这段传奇经历在阿拉伯民间故事集《一千零一夜》中被演绎成精彩的辛巴达历险故事，流传至今。“苏哈尔”号木船为中国带来亚麻、毛毯、金属制品、阿曼特产乳香，满载中国丝绸、陶瓷、樟脑、麝香、食用香料返航。自此，两国往来更加紧密。

　　为纪念这一历史传奇，20世纪80年代，仿古制造的“苏哈尔”号重走这条古代阿拉伯航海家开辟的航路，历经200多天海上航行抵达广州，受到当地民众热烈欢迎。1995年，“苏哈尔”号纪念碑在广州建成揭幕。为世代传递中阿友好，状如破浪而行航船的郑和纪念碑竖立在塞拉莱海岸边，纪念两国友好交往历史，见证未来友谊赓续传递。2023年5月，郑和纪念碑正式竣工后，曾经到访广州的阿曼友人哈提姆专程前去参观，“纪念碑在这个郑和船队多次造访之地落成，让阿中文明友好交往的历史和现实穿越时空连通起来。”他对笔者感慨道。

　　郑和纪念碑坐落于佐法尔省政府打造的塞拉莱滨海传统文化、旅游与商务区的中心地带，周围不少破旧房屋正在改建修缮。傍晚时分，海滩上的人群熙熙攘攘，有的躺在沙滩椅上聊天，有的沿海滩慢跑散步，也有三三两两的民众在纪念碑前观看介绍、合影拍照。这个标志性景点既为当地民众和游客提供了一个休闲娱乐的处所，也为塞拉莱滨海地区建设发展增添更多文化与历史内涵。站在郑和纪念碑旁，远眺海岸线，隐约可见一艘艘货轮排队前行，缓缓驶入塞拉莱港。商旅络绎，云帆高张，传承千年的中阿友好正在续写着新的篇章。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部