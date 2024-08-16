本报记者 刘 赫

来自中国西部地区的U15女足队日前在德国阿迪达斯总部足球场训练。

本报记者 刘 赫摄

在德国巴伐利亚州的小镇黑措根奥拉赫，一群不到15岁的中国女足姑娘们正在德方教练的指导下进行专业练习。这是一支来自中国西部地区的U15（15岁以下）女足队。

今年1月，足球国际交流公益项目“雏凤计划”在四川成都拉开帷幕。该计划由国家体育总局青少司和中国足协指导，中国足球发展基金会与阿迪达斯共同设立，旨在支持中国青少年足球发展，助力西部地区女足后备人才培养，增进中德两国青少年在足球领域的交流与合作。首批来自贵州、陕西、四川、重庆的近百名女足U15小队员参加了第一期选拔营，并进行了为期一周的集训和比赛。集训期间，拜仁慕尼黑足球俱乐部的德国专家组通过对参营小球员多维度的考核，选拔出22名球员于近日飞抵德国，开展为期三周的集训和友谊赛。

“这次体验非常难得，和德国小伙伴一起比赛、相互学习，对我帮助很大。”女足队队长王晨西对记者说。她今年14岁，球龄5年，司职边锋。来自陕西省志丹县的球员熊婧伊告诉记者：“在训练中，德方教练会给出比较具体的指导意见，比如防守时让我们给对方一些‘压迫感’，多做无球跑动等。我感觉很受启发。”

肖瑞琪是四川资中U15足球队主教练，也是这次集训中方教练组成员。谈到国际交流的重要性，她认为类似的合作模式不仅为中国女足后备力量提供了与国际接轨的学习机会，也为年轻球员搭建了一个拓宽视野、展示才华、实现梦想的舞台。

“体育是德中青少年增进友谊的桥梁，合作有助于体育发展，也有助于青少年成长。希望未来这样的合作能够继续，通过形式多样的体育项目促进青少年之间交流。”阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登曾经是职业足球运动员，他与小球员们编队成组，切磋球技。

古尔登对记者表示，中国是体育大国，在巴黎奥运会上获得40枚金牌。在全民健身、健康中国战略指引下，越来越多体育项目受到关注，越来越多人参与到体育运动中来。

接下来的三周，拜仁慕尼黑俱乐部为女足队员们量身定制了专业培训方案，涉及足球趋势、技术战术、体能心理等多方面内容。阿迪达斯将组织小队员们进行一系列友谊赛事和人文交流。中德双方团队还将探索开展青少年成长、综合素质提高等一系列合作。

（本报德国黑措根奥拉赫电）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 15 版）

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