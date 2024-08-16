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中企承建埃塞首都未来经济特区项目开工

2024年08月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社亚的斯亚贝巴8月14日电  （记者刘方强）由中企承建的“亚的斯未来经济特区”项目14日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行开工仪式。

　　埃塞总理阿比在仪式上表示，当地政府正致力于将亚的斯亚贝巴打造成世界上最美丽的城市之一，“亚的斯未来经济特区”的建设正是这一进程中的重要组成部分，感谢中交集团和亚的斯亚贝巴市政府对这个项目的付出。

　　亚的斯亚贝巴市长阿达妮奇·阿贝贝在仪式现场表示，“亚的斯未来经济特区”的发展可以有力提升城市形象、改善人民生活、创造大量就业机会，以及提供高标准的住房设施。

　　中交集团副总经理陈重说，公司力争将该项目尽快建成运营，同时在建设过程中促进合作和知识转移。

　　据介绍，“亚的斯未来经济特区”项目位于亚的斯亚贝巴高特拉地区，占地35公顷。项目由中交集团承建，采用滚动开发模式，一期建设周期不超过3年，园区总开发周期不超过8年。项目建成后，该地区将成为集国际商贸、居住办公、休闲购物、文教配套等为一体的城市综合体兼经济特区。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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