本报记者 谢亚宏 颜 欢

“共建‘一带一路’倡议提出10年多来，已经取得巨大成就，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。”塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨近日在接受本报记者专访时表示，“共建‘一带一路’助力共建国家现代化发展，对破解全球发展难题和完善全球治理具有重要意义。”

拉杰瓦茨认为，通过积极参与共建“一带一路”，共建国家间的联系变得更加紧密。这促进了贸易和投资自由化便利化，也有利于维护全球产业链供应链稳定畅通。

在共建“一带一路”框架下，中塞两国在基础设施、产能合作等领域开展了务实合作。拉杰瓦茨表示：“塞中两国正加强战略对接，稳步推进交通和能源基础设施等传统领域合作，持续发挥河钢斯梅戴雷沃钢厂、紫金博尔铜矿等项目经济社会效益，将两国传统友好转化为更多务实合作成果。”

拉杰瓦茨曾前往中国浙江省参加第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，亲身感受了中国与中东欧国家间经贸的活力。“宁波已经建设了中国—中东欧国家经贸合作示范区，便利了包括塞尔维亚在内的中东欧国家企业的对华进出口贸易，以及与中方的投资往来。”拉杰瓦茨表示，随着中国不断扩大高水平开放，同世界各国深化合作，高质量共建“一带一路”迎来新的发展机遇。“当前，中国在云计算、光伏、风力发电等领域达到世界领先水平，与共建国家在相关领域合作也正在不断加强。”

拉杰瓦茨认为，当前世界经济下行压力增大，全球发展面临诸多挑战，高质量共建“一带一路”顺应时代的发展需要，展现出强大的活力和韧性。“共建‘一带一路’助力共建国家大批民众摆脱贫困，在理念、举措、目标等方面与联合国2030年可持续发展议程高度契合，为构建人类命运共同体、完善全球治理提供了有效的实践平台。”

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

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