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老矿区焕发新生机

本报记者 于 洋 谢亚宏
2024年08月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　从塔吉克斯坦索格特州首府胡占德市向东驱车行驶30多公里，便进入一片丘陵地带。茫茫荒野中矗立着一座现代化的工业园：整洁的厂房、高耸的熔炉……这里是中塔共建“一带一路”重点合作项目之一——中塔工业园（见上图，中塔工业园供图）。

　　中塔工业园总面积69万平方米，规划设计年采选矿石处理能力600万吨，年产铜、铅、锌等金属35万吨。该工业园是具备矿山资源开发、矿山服务配套、上下游企业及其他相关企业集群的综合型产业园区，填补了塔吉克斯坦在有色金属加工领域的空白。

　　“中塔工业园一期的冶炼厂于2017年投产，建成了年产5万吨粗铅冶炼厂，为当地提供了约600个就业岗位。现在，工业园二期工程已经开始建设，建成并投入运营后，将进一步助力塔吉克斯坦的工业现代化水平迈上新台阶。”塔中矿业有限公司（塔中矿业）冶炼厂副厂长刘爱军说。

　　从中塔工业园区一路北上，山越来越陡峭，路越来越崎岖。约一个半小时后，记者抵达了中塔工业园区的采选矿区——阿尔登—托普坎铅锌矿。这里是全球重要的铅锌矿区之一，也曾是塔吉克斯坦重要的工业支柱。上世纪90年代开始，由于缺乏资金和技术，矿区逐渐荒弃。塔中矿业取得矿权及相关矿山资产后，累计投资超过6亿美元，建成了每年能处理原矿400万吨规模的选矿厂及相关配套设施，让当地的资源优势转化为经济优势。

　　作为塔吉克斯坦首家外商独资企业，塔中矿业多次被授予“年度最佳纳税人”的荣誉称号，为当地提供了超过4000个就业岗位。索格特州副州长安瓦尔·雅库比表示，中塔工业园极大地带动了当地经济发展。“在工业园的帮助下，一批批有经验的产业工人和专家快速成长。他们都是极其宝贵的工业人才。”

　　“中塔工业园从无到有，由小到大，由弱变强，当地已经荒废的老矿区焕发了新生机。我们把中国的设备、技术和标准带到塔吉克斯坦，大大提升了塔吉克斯坦采矿、冶炼、有色金属处理的能力，也改善了当地民众的生活，这是真正互利共赢的合作。”塔中矿业母公司西藏珠峰资源股份有限公司副总裁李耀武说。

　　今年28岁的帕尔韦兹·塞多夫是冶炼厂的一名员工，中文专业的他大学毕业后就进入了塔中矿业，在中方员工手把手帮助下，他从一名翻译成长为工厂的高级技术人才。“工业园是两国友谊的见证，高质量共建‘一带一路’给我们带来了实实在在的好处。未来，我希望进一步发挥自己的特长，为深化两国友谊与经贸合作贡献自己的力量。”塞多夫说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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