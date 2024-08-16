李名刚

今年7月，习近平主席会见赴华进行正式访问的瓦努阿图总理萨尔维。两国领导人积极评价中瓦关系发展成果，一致同意提质升级两国全面战略伙伴关系，构建新时代中瓦命运共同体。

瓦努阿图是中国在太平洋岛国地区的好朋友、好伙伴。中瓦建交42年来，两国友好历久弥坚，双边关系实现了从建立战略伙伴关系、建立全面战略伙伴关系到构建新时代中瓦命运共同体的飞跃，树立了不同社会制度和大小国家互利合作的典范。

中瓦政治互信持续深化。近年来，两国领导人多次会面，就发展中瓦关系达成广泛共识。双方始终尊重彼此国家独立、主权和领土完整，支持各自人民自主选择发展道路。瓦方坚定奉行一个中国原则，并将其作为本国外交政策的重要组成部分。今年5月，瓦努阿图全体议员赴中国驻瓦努阿图大使馆出席“回顾建交初心”招待会，表达瓦方政府和社会各界恪守一个中国原则、坚决反对“台独”、支持中国统一事业的坚定立场。政党交往成为两国关系发展的重要动力。瓦努阿图7个政党同中国共产党建立党际关系，共商加强政党合作、增进人民福祉。瓦方加入“全球发展倡议之友小组”，把同中国合作作为瓦实现“2016—2030国家可持续发展规划”的重要战略依托。

中瓦务实合作硕果累累。瓦努阿图是最早同中方签署关于共同推进“一带一路”建设合作规划的太平洋岛国之一。两国聚焦基础设施建设、农渔业等领域开展务实合作，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。2023年中瓦贸易额约1.4亿美元，同比增长32.4%。今年竣工的彭特考斯特岛一号公路成为该岛第一条现代化公路，萨尔维总理称赞该公路“将带动当地农业、旅游业发展，从根本上改善人民生活水平”。萨尔维总理访华期间，中瓦签署涉及经贸、基础设施建设、文教、媒体等领域的务实合作成果文件，将为瓦努阿图实现自主可持续发展提供新动力，进一步推动中瓦关系向前发展。

中瓦民心相通不断拓展。两国在教育、文化、卫生、旅游等领域开展广泛合作。瓦努阿图风光秀丽，拥有海岛火山等丰富的旅游资源，吸引越来越多的中国游客慕名前来。中国助力瓦方发展教育事业，众多瓦努阿图赴华留学生回国后成为推动本国发展的栋梁之材。孔子课堂中文教师与瓦努阿图当地学校共同推进小学至大学的中文教育，当地年轻人学习中文的热情日趋高涨，对中国文化的喜爱愈发浓厚。自上世纪80年代起，中国政府累计派出200多名医生在瓦努阿图开展医疗卫生技术服务，促进了瓦努阿图卫生事业发展。不久前，瓦努阿图总统武罗巴拉武向中国援瓦医疗队9名队员颁发“国家勋章”，表彰他们为提升瓦努阿图医疗卫生服务水平作出的贡献。两国民众交往日益密切，搭建起文化沟通的桥梁，拉紧了人民世代友好的纽带。

中瓦目前都处在国家发展的关键时期。中方愿同瓦方一道，进一步夯实双边关系的政治基础、拉紧互利共赢的合作纽带，推动中瓦全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，以更高水平、更广范围、更深层次的合作携手构建新时代中瓦命运共同体。

（作者为中国驻瓦努阿图大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

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