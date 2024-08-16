8月15日，中国国家主席习近平同巴西总统卢拉互致贺电，庆祝两国建交50周年。接受本报记者采访的巴西各界人士表示，巴西和中国是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。习近平主席同卢拉总统就中巴建交50周年互致贺电，体现了两国元首对引领和开辟新时代巴中关系新未来具有高度共识，有助于双方进一步深化互利合作，推动巴中全面战略伙伴关系持续深入发展，为世界和平和发展作出更大贡献。

“为世界和平稳定与发展繁荣发挥积极作用”

习近平主席在贺电中指出，建交半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终保持稳定发展，全局性、战略性、全球性影响日益突出，在促进各自国家发展振兴的同时，也为世界和平稳定和繁荣发展发挥重要作用。

巴西总统首席特别顾问阿莫林表示，巴西和中国同为发展中大国和重要新兴市场国家。建交50年来，两国各领域务实合作成果丰硕。在当前国际形势下，两国深化合作对构建多极化世界具有积极意义。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任、国际法教授埃万德罗·卡瓦略认为，巴中有着广泛共同战略利益。两国关系已经超越双边范畴，对推动发展中国家团结合作以及世界和平稳定具有示范意义。

“巴中是彼此不可或缺的合作伙伴，都把两国关系置于各自外交政策的优先位置。”巴西伯南布哥州联邦大学亚洲研究中心研究员雷南·奥兰达表示，双方共同开辟新时代两国关系新未来，“不仅将为两国人民带来更多实实在在的利益，也将为世界和平稳定与发展繁荣发挥积极作用”。

在巴西金砖国家政策研究中心研究员安娜·加西亚看来，巴西和中国正在共同推动国际组织改革，尤其是国际货币基金组织和世界银行等国际金融机构的改革。“这将有助于提升发展中国家在多边场合的话语权，维护广大发展中国家的利益。”

巴西圣保罗州立大学教授路易斯·安东尼奥·保利诺表示，巴西与中国在联合国、二十国集团、金砖国家合作机制等多边平台密切协调配合，携手维护多边主义，取得了积极成果。期待两国未来实现更广泛的合作，进一步提升发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

“携手开创巴中互利互惠合作新格局”

去年4月，卢拉总统成功访华，两国元首就引领和开辟新时代中巴关系新未来达成重要共识。习近平主席在贺电中强调，中方愿同巴方以中巴建交50周年为新起点，持续加强两国发展战略对接，深化双方各领域交流合作，赋予中巴关系新的时代内涵，携手推动构建中巴命运共同体。

巴西中国商贸文化发展合作协会会长马里奥·埃斯特雷拉表示，巴中积极深化互利友好和务实合作，有助于为巴西带来更多就业机会并推动经济可持续增长。探讨共建“一带一路”倡议同巴西“再工业化”、新版“加速增长计划”战略对接，将为巴西加强基础设施建设、加快工业化进程提供机遇，并助力巴西创新发展，提升巴西的全球竞争力。

巴西圣卡塔琳娜州联邦大学中国研究所副研究员、农业专家弗拉基米尔·米尔顿·波马尔表示，巴西持续保持中国第一大农产品贸易国地位，巴西农产品对华出口占其总出口的1/3。“巴中两国未来在低碳农业等领域合作潜力巨大，两国可以携手为保障全球粮食安全作出贡献。”

“中国在电动汽车、锂电池、光伏产品等方面拥有领先技术优势，两国加强合作有助于巴西加快实现‘再工业化’。”巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声表示，巴中两国经济互补性强，两国日益密切的经贸往来，有助于全球经济实现可持续发展。

“中国连续15年成为巴西最大贸易伙伴。近年来，两国经贸呈现积极增长趋势。”巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐表示，巴西和中国是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴，“各领域合作都取得了实实在在的成果，树立了南南合作的典范”。

巴西应用经济研究所所长卢西亚娜·瑟芙表示，中国在5G等领域取得了令人印象深刻的发展成就，“我们希望进一步拓展两国在各领域的交流与合作，欢迎更多的中国企业到巴西投资兴业，帮助巴西实现数字化转型和低碳发展。”

“创新、可持续和包容性正逐渐成为两国合作的新亮点。”巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多表示，“两国深化在航空航天、清洁能源、5G通信、人工智能等领域的合作，有助于携手开创巴中互利互惠合作新格局。”

“进一步深化两国交流互鉴、促进民心相通”

近年来，在两国共同努力下，双方加强文化、教育、旅游、青年等各领域交流合作，为中巴合作汇聚更多友好力量，提供更多有力支撑。以共同庆祝两国建交50周年为契机，双方将进一步密切人文领域交流合作，夯实中巴友好民意基础。

巴西中巴社会文化研究中心主席托马斯·罗表示，中国深厚的传统文化底蕴深深吸引着巴西民众。近年来，有关中华文化的各类活动在巴西多个地区相继举办，让当地民众对中国和中华文化有了更全面的了解。“这必将为两国未来深化合作打下坚实的民意基础。”

巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加认为，巴中之间日益密切的经贸往来和蓬勃发展的人文交流促进了两国人民的相互了解。青年是两国关系的未来，希望两国能共同开展更多青年交流活动，培养理解和欣赏对方文化的年轻一代。

巴西里约热内卢天主教大学孔子学院巴方院长莱昂纳多·贝伦格说：“我们经常举办中国节日庆祝活动，让巴西学生了解中国节日背后丰富的文化内涵。在我看来，巴中两国的友好关系建立在密切的人文交流基础上，两国加强文化交流有助于深化年轻人对彼此的认识和了解。”

“近年来，巴中两国友谊持续深化。”巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，巴西和中国是各具特色的文化大国。今年以来，两国文化交流活动精彩纷呈。“这将进一步深化两国交流互鉴、促进民心相通。”

巴西里约山河艺术与文化协会主席玛西娅·梅尔基奥尔表示，随着巴中两国人文交流的日益频繁，两国民众对彼此文化的兴趣不断加深。巴西各界愿与中国密切教育、文化等领域交流合作，进一步增进双方人民的相互了解和信任。“我相信，巴中关系的未来一定会更加美好。”

（本报北京、巴西利亚、里约热内卢8月15日电 记者陈一鸣、宋亦然、邵世均、时元皓、陈海琪）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

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