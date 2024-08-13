巴黎奥运会已圆满结束，但美国的兴奋剂丑闻还在发酵。

一直喋喋不休指责别国“兴奋剂问题”、指责世界反兴奋机构（WADA）“不负责任”的美国反兴奋剂机构（USADA），如今“摊上事了”。一直以来，在这个问题上显得很“兴奋”的他们，如今被WADA指名道姓曝出了其“兴奋”的由来。

文｜陶短房 旅加学者

编辑｜戴丽丽 瞭望智库

1

WADA只有接受别无选择？

8月8日，WADA发表声明，指责USADA“长期掩盖、纵容使用兴奋剂的运动员参加比赛，并让这些运动员充当所谓‘污点线人’”，WADA对此表示了强烈反对。

2024年7月25日，世界反兴奋剂机构（WADA）主席班卡在新闻发布会上。新华社记者 邬惠我摄

WADA和其他消息来源指出，几名美国选手在2011-2014年期间被发现兴奋剂违规，但USADA以让运动员做卧底为条件允许他们继续参赛。在至少三起严重兴奋剂违规事件中，运动员以做卧底为条件没有受到禁赛处罚，USADA也并未通知WADA。其中一名运动员承认使用了类固醇和EPO（促红细胞生成素），但仍被允许参赛直到退役。美国短跑运动员埃里扬·奈顿明明今年药检查出“强勃龙”禁药阳性，却被以“食品污染”的理由由USADA赦免，甚至仍被允许参加巴黎奥运会200米决赛。他正是前述事件中的直接当事人之一。

2024年8月5日，美国选手奈顿（右二）在比赛中。当日，巴黎奥运会田径男子200米第一轮比赛在法兰西体育场举行。新华社记者吕小炜 摄

在确凿证据面前，USADA最终承认上述事实，但声称“无论是公布结果还是取消成绩都会将该运动员的生命安全置于危险境地”，并要求WADA不要公开，甚至使用了“我们评估后认为，WADA只有接受别无选择”这样令人瞠目结舌的说辞。

USADA负责人泰加特一面强词夺理，一面攻讦中国和其他国家运动员，似乎试图以此转移世人关注点。

然而世人可不那么好忽悠：欧盟总部所在地比利时，发行量最大的报纸之一《晚报》（Philippe Vande Weyer）体育部资深记者范德维尔指出“当自己远非无可指责时试图教训别人是荒诞滑稽的，USADA自身不正却试图指责WADA，后者理所当然会坚决拒绝，并明确表示不接受前者在其领土上反兴奋剂的方式”；法国专业性体育刊物《法国体育》则驳斥了“污点证人说”，表示尽管《国际反兴奋剂公约》（International Convention against Doping in Sport）规定，在兴奋剂调查中提供“实质性”协助的运动员可以根据要求减少制裁。但这并不是为了让一名运动员继续他的职业生涯，而不受丝毫的起诉和制裁。“显然，美国人对全球准则、规则和义务有自己的解释，和我们通用的标准大相径庭”。

尽管这些国际传媒措辞尖锐，但似乎仍然“手下留情”——因为USADA岂止是“在其领土上反兴奋剂的方式”有问题？确切说，他们是一方面试图用漏洞百出的手段掩饰自己领土上的兴奋剂问题，另一面试图单方面行使所谓“越境司法裁判权”，以本国国内法为依据，对他国领土上所谓“兴奋剂问题”说三道四。

2

“嗑药是合理的”

必须承认，美国是全球竞技体育、商业体育最发达的国家，也是全球科技的高地——这意味着在兴奋剂领域他们同样开天下之先河。

2009年2月，美国游泳协会决定对被媒体曝光后承认自己吸食了大麻的菲尔普斯实行禁赛3个月的处罚。新华社记者 费茂华 摄

事实上，迄今世界体育史上最大的兴奋剂丑闻——旧金山巴尔科实验室丑闻，就是在美国发生的。2003年10月16日，美国联邦调查局（FBI）公布了对巴尔科实验室兴奋剂案的调查结果，实验室被证明向至少27位明星运动员提供专业兴奋剂，并直接将兴奋剂研发当作主业，以伊利诺伊州化学家阿诺德为研发带头人，私人教练安德森为掮客大做生意。根据“大老板”、实验室创始人兼负责人孔特的交代，27人中有琼斯、蒙哥马利夫妇等9位美国田径世界冠军以及棒球明星邦兹和吉安比、橄榄球明星后卫罗曼诺斯基等，涉及兴奋剂种类包括促红细胞生成素 (EPO)、人类生长激素 (HGH)、莫达非尼（Modafinil）、睾酮素（Testosterone Cream）、四氢孕三烯酮（THG）等等，可谓“蔚为壮观”。

美国“自行车之王”、7届环法自行车赛冠军阿姆斯特朗自1999年起6次被指控服用兴奋剂，甚至早在1993年尚未成名时就被人“按住”，都在本人抵赖和他人包庇下侥幸过关。2004年两位记者曝光其服药甚至还被他起诉。2005年8月其退役后不久，法国《队报》终于利用其1999年参加环法赛留下的血样“捉奸”成功，让这个道貌岸然的伪君子最终身败名裂。

除此以外，美国“嗑药榜”上可谓“群贤毕至，少长咸集”：棒球项目一度因美国职业棒球大联盟（MLB）兴奋剂问题泛滥而被奥运会拒之门外，仅2005年4月MLB就一次公布了38人的违禁名单，最多一人已是“三进宫”；2000年悉尼奥运4×400米接力冠军队成员扬因被发现服用禁药而被剥夺金牌（本人“二进宫”）；2005年，号称“小打大英雄”的WBA重量级拳王托尼被查出服用禁药；2006年都灵冬奥会，美国雪橇名将伦德赛前被查出服用禁药，而高山滑雪世界冠军米勒竟公开表示“嗑药是合理的”……，这还并未把那些饱受诟病、但尚未确凿铁证的某些明星算在内。

尽管这些人中不乏被美国自己查处的，但不难看出，面对“自己人”时，美国反兴奋机构的“法网”在很多时候并不那么“兴奋”，反而很“内敛”，对明星运动员尤其如此。正如一位法国网友在社交平台上的吐槽，“我都替他们脸红”。

3

“罗琴科夫”长臂

对“自己人”一贯“手软”的美国，对境外“兴奋剂嫌疑”的手却伸得既长又硬。我们且先从最近一再被人提起的《罗琴科夫反兴奋剂法》谈起。

罗琴科夫是俄罗斯反兴奋剂实验室前任主任，他退职后实名举报了俄罗斯运动员系统性服药，以及俄反兴奋剂机构有组织包庇掩饰的事实，导致俄体育界遭受多年制裁。这一事件却为部分美国体育界人物乃至政客找到了伸出“长臂”的口实。2019年1月29日，美国众议员希拉牵头提出《罗琴科夫反兴奋剂法》并于翌年12月4日生效。该法案赫然规定“故意使用违禁物质或违禁方法影响（或试图或共谋影响）大型国际体育比赛属于违法行为”“违反者将受到刑事处罚（罚款、最高 10 年监禁或两者并罚）并强制赔偿。此外，如果财产被用于或打算用于犯罪或可追溯到与犯罪有关的收益，则可能会被扣押并没收给美国政府”，并罔顾国际法和各国主权，单方面赋予美国以所谓“越境司法管辖权”。

对此，WADA于2020年11月17日，即美国联邦参议院通过该法案的第二天发表声明，指出“该法律的一些非常重要的内容将产生意想不到的后果，并破坏迄今为止由包括美国在内的190个国家根据联合国教科文组织《国际反兴奋剂公约》所承认的全球反兴奋剂法律框架。”WADA对美方此举表示担忧，因为美国“单方面对全球所有兴奋剂活动行使刑事管辖权，会损害各国在这一领域的伙伴关系和合作，从而破坏廉洁体育”。

但美国自以为拥有了“独门法宝”，此后不断对各国所谓“兴奋剂嫌疑”捕风捉影甚至百般罗织，挥舞着这条自认为好使的“罗琴科夫”长臂。今年6月13日，USADA借助《纽约时报》等媒体，利用早被WADA澄清无碍的中国23名游泳运动员曲美他嗪（TMZ，瘦肉精）污染案大做文章。泰加特无端宣称“中国将在奥运会上大量使用兴奋剂”，并公开指责WADA“本应成为伟大的均衡者，并确保规则在世界各地公平适用，却发现中国人不遵守规则是可以接受的，并有效地将其掩盖起来”、称WADA“追究每个国家的责任业已崩溃”。

6月25日，美国国会公然举行“2024年奥运会反兴奋剂措施”听证会，“勒令”WADA出席；美国联邦司法部更在7月扬言将援引《罗琴科夫法案》对所谓“中国游泳事件”展开调查，并对WADA的质疑不予理睬。

针对上述炒作，WADA相继发表两份声明（一份由机构、一份由机构负责人署名），列举大量权威论证和论据，指出包括中国23名游泳运动员在内，墨西哥、危地马拉、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔和其他国家超过1000起的游泳运动员“瘦肉精”污染事件已由WADA认定“含量都很低，比最低水平5的水平低六到五十倍”、“应为食物污染”（权威专业结论由WADA情报和调查主任杨格署名发布）。声明道破美方大做文章的实质：“以这种方式将反兴奋剂问题政治化是不合适的。它所做的只是削弱人们对这个体系的信任，这最终不会让美国或其他地方的运动员受益。”

WADA负责人在声明中辛辣嘲讽了主持这次听证会的泰加特，讽刺他的言行使“人们不禁想起美国政客史蒂文森的话，‘伪君子就是那种砍掉一棵红杉，然后爬到树桩上发表保护红杉演说的人’。”

巴黎奥运会刚刚闭幕，USADA和泰加特的“匹诺曹鼻子”已在世人面前暴露无遗，而他们的声嘶力竭，不过徒增笑柄而已。

真的假不了，假的真不了，在全球反兴奋剂问题上一贯表现得无比“兴奋”的美国，恐怕从现在开始要先检查一下自己的“兴奋”从何而来了；在肆无忌惮地将自己的“长臂”伸向境外，得意洋洋高呼“全球反兴奋剂问题都归我们管”时，别忘了脸被打得次数太多，真的会肿！

(责编：胡永秋、杨光宇)