新华社圣地亚哥8月12日电 专访：智中贸易良性循环有力提振智利经济——访智利出口促进总局局长费尔南德斯

新华社记者朱雨博

智利出口促进总局局长伊格纳西奥·费尔南德斯近日接受新华社记者专访时表示，随着智利与中国双边贸易持续扩大，中国消费者能享用到更多来自智利的优质产品，与此同时，对华出口也为智利就业增长、产品附加值提升和经济提振发挥了重要作用。他评价，智中贸易已经形成良性循环。

智利出口促进总局最新数据显示，中国是智利非铜非锂产品出口主要目的地，也是智利农产品最大出口市场。车厘子、西梅、红酒等智利重要产品越来越多地出现在中国消费者的餐桌上。

“食品是智利除矿产品外最重要的出口商品，它是我们文化传统的重要载体，代表智利参与国际贸易的重要产业。”费尔南德斯说。据他介绍，2023年，食品行业为智利贡献约23%出口份额，创造约50万个就业岗位。

费尔南德斯告诉记者，对华食品出口的喜人成绩令他十分自豪。他将这归功于智中“升级版”自由贸易协定和长期友好的双边关系。“两国相距遥远，给物流、保鲜、食品安全等方面带来许多挑战。不过，智利与中国间已形成贸易的良性循环，使智利出口商品能顺畅进入中国。”

在费尔南德斯看来，智利车厘子产业是这种良性循环最突出的案例。每到车厘子产季，费尔南德斯总会前往农场、水果包装厂等地考察。他表示，车厘子作为智利标志性产品，在智利种植、收获，由智利工人包装运输，搭乘智中海运直航“车厘子快线”只需约20天就能运抵中国。随着输华规模增加，车厘子已深入中国各线城市市场。

费尔南德斯说，中国市场巨大规模和高要求推动智利不断提高出口产品各环节水平，带动智利经济发展。这证明智利有能力在可持续生产的基础上提供足量优质产品，并收获需求不断升级的中国消费者认可。

“车厘子为我们开辟了道路，我们希望能继续前进，扩大三文鱼、红酒等智利优质产品的对华出口规模。”费尔南德斯说。

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