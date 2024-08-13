人民网亚的斯亚贝巴8月13日电（记者黄培昭）乘飞机不到一个小时，便来到埃塞俄比亚南方州的首府阿瓦萨。由中国土木埃塞俄比亚工程有限公司承建的阿瓦萨工业园，便位于该城的近郊一带。

阿瓦萨工业园是埃塞联邦政府主导的第一个工业园项目，也被誉为非洲第一个零排放纺织工业园。人民网记者在采访中了解到，工业园占地130公顷，内有52座标准化厂房，一站式服务中心、员工宿舍等19栋建筑单体及道路、综合管网等配套设施。

工业园总经理马提沃斯·阿舍纳菲在接受人民网记者采访时介绍说，阿瓦萨工业园区由中土埃塞公司设计、建设，并承担了为期一年多的运营维护工作。“中土埃塞公司坚持高标准设计、高质量施工，在开工后9个月的时间内就完成了项目一期工程的主要施工任务，创造了埃塞政府项目的施工速度新记录。此后，中土埃塞公司又迅速完成园区一期二部施工任务，得到了埃塞政府的表扬，被时任埃塞政府总理亲自授予‘杰出贡献奖’。”

无锡金茂埃塞面料厂车间内，当地工人正在一丝不苟地作业。人民网记者 黄培昭摄

无锡金茂埃塞面料厂车间内，当地工人正在一丝不苟地作业。人民网记者 黄培昭摄

阿瓦萨工业园的快速建成，为园区招商与运营打下了良好的基础。园区的快速建成和良好的招商情况极大提振了埃塞政府发展工业化的信心，阿瓦萨工业园也被当地人誉为“埃塞工业化的里程碑项目”。

无锡金茂埃塞面料厂车间的当地女工。人民网记者 黄培昭摄

记者在工业园注意到，这里有来自美国、中国、法国、比利时、印度、印尼、斯里兰卡等国总计20多家国际大企业入驻并全面投产，车间内，一派热火朝天的工作场景。据悉，园区出口创汇额不断提升，总计吸纳当地就业超过3万人。

无锡金茂埃塞面料厂车间。人民网记者 黄培昭摄

在无锡金茂埃塞面料厂的生产车间，记者看到，大批当地工人在流水作业线上一丝不苟地工作着。厂房内窗明几净、纤尘不染，环境优美。2023年，无锡金茂在埃塞项目的出口总额为2051万美元，在埃塞俄比亚的纺织服装出口中发挥着越来越重要的作用，不断助力埃塞经济发展。

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