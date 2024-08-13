新华社莫斯科8月12日电（记者赵冰）俄罗斯总统普京12日就俄南部边境局势召开会议时表示，俄方将坚决回应乌方在边境地区的一系列挑衅。

普京在会议上强调，俄方将评估俄乌边境地区情况，将乌方赶出俄领土并有效防守边境地区是当前首要任务。

库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫在会议上说，乌军对该州的袭击已经造成12人死亡，121人受伤，伤者中包括10名儿童。乌军目前控制了该州28个居民点，居住在这些居民点的大约2000人情况不明。目前该州有约12.1万人被疏散。

俄国防部12日通报说，在过去一昼夜，俄军在库尔斯克方向击退乌军7轮进攻，挫败敌方机动小组突破并深入俄领土的企图。乌军在库尔斯克方向损失260人、31辆装甲车。

塔斯社12日援引俄紧急情况部的消息说，超过180吨人道主义救援物资已运抵库尔斯克州。俄联邦54个地区的370多个临时安置点已准备好接收库尔斯克州边境地区居民。截至12日上午，7个地区的100个临时安置点已安置7000人，其中包括2000多名儿童。

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