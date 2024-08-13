人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

普京：俄方将坚决回应乌方在边境地区的挑衅

2024年08月13日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科8月12日电（记者赵冰）俄罗斯总统普京12日就俄南部边境局势召开会议时表示，俄方将坚决回应乌方在边境地区的一系列挑衅。

　　普京在会议上强调，俄方将评估俄乌边境地区情况，将乌方赶出俄领土并有效防守边境地区是当前首要任务。

　　库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫在会议上说，乌军对该州的袭击已经造成12人死亡，121人受伤，伤者中包括10名儿童。乌军目前控制了该州28个居民点，居住在这些居民点的大约2000人情况不明。目前该州有约12.1万人被疏散。

　　俄国防部12日通报说，在过去一昼夜，俄军在库尔斯克方向击退乌军7轮进攻，挫败敌方机动小组突破并深入俄领土的企图。乌军在库尔斯克方向损失260人、31辆装甲车。

　　塔斯社12日援引俄紧急情况部的消息说，超过180吨人道主义救援物资已运抵库尔斯克州。俄联邦54个地区的370多个临时安置点已准备好接收库尔斯克州边境地区居民。截至12日上午，7个地区的100个临时安置点已安置7000人，其中包括2000多名儿童。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部