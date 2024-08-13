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新华时评丨近4万生命陨落　加沙苦难何时见曙光

2024年08月13日08:47 | 来源：新华网
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新华社加沙8月12日电 题：近4万生命陨落 加沙苦难何时见曙光

新华社记者黄泽民

巴勒斯坦加沙地带卫生部门12日发布的最新数据显示，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动造成的巴勒斯坦人死亡人数已接近4万。加沙地带的人道灾难前所未有，并且还在持续加剧。

到底还要失去多少生命、还要有多少家园被毁，加沙地带的战火才能平息，加沙人民才能走出苦难的黑夜？

8月8日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯东部地区，人们在以色列发出疏散警告后撤离。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

8月8日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯东部地区，人们在以色列发出疏散警告后撤离。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

战火蔓延令难以数计的民众无家可归。从拉法到汗尤尼斯，从难民营到医院，从联合国学校到以色列划定的所谓“安全区”，轰炸袭击持续不断，每天都有无辜平民丧生，大批加沙民众被迫离开家园。52岁的亚西尔·阿杜·哈迪已经被迫流离失所了八次。他说：“每次发布疏散命令后，以色列军队都会发动暴力军事行动，我们原来居住的地方无法居住。”联合国数据显示，目前加沙地带每10人中就有9人处于境内流离失所状态。

封锁加剧让民众基本生活用品严重缺乏。39岁的艾哈迈德·阿尔凡在加沙地带南部汗尤尼斯一块空地上搭起了临时帐篷，这里靠近垃圾填埋场，臭气熏天、蚊虫肆虐，但他别无选择——流离失所的人太多，能安顿下来已属幸运。48岁的阿姆娜·阿布·贾哈尔说：“以前我只用咸水做家务，现在我们不得不喝这样的水。但能找到水已经算幸运了。”联合国数据显示，自拉法口岸5月初突然关闭以来，进入加沙地带的人道主义援助减少了一半以上。

8月8日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯东部地区，人们在以色列发出疏散警告后撤离。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

8月8日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯东部地区，人们在以色列发出疏散警告后撤离。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新一轮巴以冲突已经延宕300多天，停火谈判时断时续、反反复复，始终不见建设性的突破。有关国家口口声声称停火谈判正在进行，但以色列还在持续开展大规模军事行动。与此同时，加沙冲突的外溢效应在加速显现，黎以、叙以、红海警报频频，中东局势危如累卵。

面对严峻形势，国际社会尤其是地区国家频频呼吁各方共同努力，避免局势升级，推动停火止战。卡塔尔外交部发表声明，呼吁国际社会为流离失所者提供全面保护，避免以色列军队将他们强行驱离加沙。约旦国王阿卜杜拉二世警告，只要加沙冲突持续下去，地区就面临战争扩大的威胁，国际社会需要加大努力，推动达成永久停火。联合国秘书长古特雷斯发表声明，呼吁国际社会共同努力，阻止任何可能将整个中东推向危险边缘、对平民造成毁灭性影响的行动。

军事手段和滥用武力不是解决问题的出路，只会导致更大的危机。人道问题不能被政治化，平民生命不应成为谈判筹码，缓解人道灾难不容拖延。当事方应该顺应国际社会停火止战的呼声，全面执行安理会决议，积极配合支持国际斡旋努力，为推动局势降温、恢复地区和平安宁采取切实行动，而不是一意孤行，不断采取挑衅冒险行动，刺激事态持续升级。有重要影响的国家应加大对当事方的说服施压力度，切实为平息加沙战火作出真诚努力。

加沙地带不断增加的死亡人数，不应只是冰冷的数字；加沙民众地狱般的生活现状，理应得到现代文明社会更深切的感同身受。尽快停火止战，是解除加沙人民苦难的当务之急。

(责编：王禹蘅、张悦)

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