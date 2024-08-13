8月12日，在加沙地带北部加沙城，人们哀悼以军袭击中的遇难者。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

新华社加沙8月12日电（记者黄泽民）巴勒斯坦加沙地带卫生部门12日发表声明说，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成39897名巴勒斯坦人死亡，另有92152人受伤。

声明说，在过去48小时内，以军在加沙地带的军事行动造成142人死亡，150人受伤。许多受害者仍被困在废墟下，救护车和民防人员无法接近。

8月12日，在加沙地带北部加沙城，人们为以军袭击中的遇难者举行葬礼。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

另据巴勒斯坦通讯社12日报道，以军当天轰炸了加沙城东南部的宰通区和西部一处房屋，分别造成3人和2人死亡，另有多人受伤。

8月12日，在加沙地带北部加沙城，人们为以军袭击中的遇难者举行葬礼。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

以色列国防军11日发表声明说，以军继续在加沙地带各地开展行动。过去一天，以空军打击了整个加沙地带约30个与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有关的目标，包括多处军事建筑、武器储存设施和一个反坦克导弹发射点。

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