新华社雅典8月12日电（记者 陈刚）由于希腊首都雅典东北郊始于11日的山火无法得到有效控制，该市东北郊及阿提卡地区8个居民点的数千名居民12日被要求撤离。希腊总理米佐塔基斯已从克里特岛赶回雅典监督火灾应对工作。

希腊消防部门官员12日在雅典举行的新闻发布会上说，雅典东北郊的这场大火始于马拉松镇附近的瓦尔纳瓦斯地区，目前火势已蔓延30多公里，逼近紧邻雅典的彭代利山区。受山火影响，目前雅典市区已被浓烟覆盖，能见度下降。据希腊政府最新消息，这起山火已造成至少一名消防员受伤，另有8人因呼吸问题被送往医院。

8月12日，消防员在希腊阿提卡地区扑救山火。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

由于火势快速蔓延，11日晚刚刚从马拉松镇撤离到附近海边小镇新马克里的上万居民再次被要求撤离。距离马拉松镇约30公里的2004年雅典奥运会主会场——雅典奥林匹克体育中心的设施已对外开放，以接待从受灾地区疏散的人员。

受高温、干旱和强风影响，过去一天，希腊全境共发生40起山火，其中瓦尔纳瓦斯地区的火势最为严重。

希腊消防部门说，在军人和志愿者支援下，超过500名消防员正在灭火。山火烧毁了大量森林、农田，并焚毁了数量不详的房屋和车辆。夜间无法工作的数十架消防飞机和直升机已在12日黎明恢复灭火工作。

8月12日，消防员在希腊阿提卡地区扑救山火。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

8月12日，消防员在希腊阿提卡地区扑救山火。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

8月12日，消防员在希腊阿提卡地区扑救山火。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

8月12日，消防直升机在希腊首都雅典附近的迪奥内进行灭火作业。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

8月12日，消防直升机在希腊首都雅典附近的迪奥内进行灭火作业。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

(责编：王禹蘅、张悦)