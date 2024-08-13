由中国国家电影局、俄罗斯文化部主办，中国电影资料馆等承办的“2024俄罗斯电影展”日前在京开幕。（图片由中国电影资料馆提供）

新华社北京8月12日电（记者李心睿、高帆）“我认为中国电影市场具有巨大的发展潜力。”来华参加俄罗斯电影展的导演米哈伊尔·卢卡切夫斯基在接受新华社记者采访时如是说。

由中国国家电影局、俄罗斯文化部主办，中国电影资料馆等承办的“2024俄罗斯电影展”日前在京开幕。由卢卡切夫斯基执导的《白鹤起舞之地》以及《号令风的人》《世纪穿梭》《我亲爱的怪兽》《侦探金克》《旅行的女人》《光》等7部俄罗斯电影佳作在本次影展亮相。

《白鹤起舞之地》取材自西伯利亚传说——见过白鹤起舞的人可以获得幸福，讲述了一个受伤的小男孩渴望能够学会走路并找到内心平静与和谐的感人故事。

“白鹤在俄中文化中都有长寿的寓意，也包含了对快乐和美好生活的向往。希望这部影片可以让中国观众感受到俄罗斯文化的独特魅力。”卢卡切夫斯基说。

北京观众张婧仪观影后说：“我认为这部俄罗斯电影很治愈，讲述了一个非常温柔的故事。”

“我觉得这个故事挺可爱的。片中展现的俄罗斯乡村风光和音乐我觉得都很不错。”观众张琮昊说。

“2024俄罗斯电影展”在北京、南京、深圳三地举行，这也是卢卡切夫斯基第一次来到中国。三亚的海滩、雄伟的长城、夜晚的广场舞给这位俄罗斯导演和他的家人留下了深刻印象。

“中国人民善良、勤劳的美好品格让我觉得很亲切。这里的人们积极乐观，城市干净又整洁，透露着活力。可以说，哪怕是随手拍摄的镜头也都非常精彩。”卢卡切夫斯基说。

“我来自俄罗斯东部的雅库特，那里现在还可以看到古代的中国钱币以及丝绸，这说明两国之间很早就有贸易往来。对于我们这代人来说，李小龙、成龙的功夫电影是不能忘记的儿时记忆。”卢卡切夫斯基说。

俄罗斯文化部电影和数字发展司司长德米特里·达维坚科在影展开幕式上表示，希望通过电影这一共同语言，增进两国人民的情感联系和文化认同。

卢卡切夫斯基认为，中国不仅是一个经济强国，也是一个文化大国。中国电影市场的发展速度和潜力令人瞩目。中国观众对电影的热爱和接受度，以及中国市场对外国优秀电影的开放态度，都让他对俄罗斯电影在中国的前景充满期待。

“希望俄罗斯电影能够被更多的中国观众看到，希望彼此间的人文交流更加频繁、更加密切。”卢卡切夫斯基说。

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