新华社哈尔滨8月12日电（记者李建平、杨思琪）12日晚，侵华日军第七三一部队（简称“731部队”）“少年队”原队员清水英男，乘机抵达哈尔滨。13日，他将赴731部队罪证陈列馆、731部队旧址，指认731部队罪行。

8月12日晚，侵华日军第七三一部队（简称“731部队”）“少年队”原队员清水英男，乘机抵达哈尔滨。新华社记者 王松 摄

清水英男今年94岁。1945年3月，他作为日本派往中国哈尔滨的最后一批“少年队”队员，到731部队度过4个多月时间。这里曾是二战期间日本策划、组织和实施细菌战的大本营。1945年8月14日，他随日本部队逃离回国。

在哈尔滨期间，清水英男曾目睹731部队的野蛮行径，包括培养病原菌、进行活体解剖、实施人体实验等。这些场景给他留下巨大心理阴影，他也一直感到自己罪恶深重。2016年，他公布自己的身份，开始通过公开演讲、接受采访等方式，揭露侵华日军罪证，还原历史真相。

“侵华战争已经结束79年，绝大部分老兵已经过世，清水英男是目前唯一在世、愿意公开揭露日本细菌部队罪恶的731部队成员，也很有可能是最后一个回到哈尔滨的原队员。”侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说。

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