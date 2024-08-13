新华社莫斯科8月12日电 题：俄本土遇袭 政治解决乌克兰危机更趋复杂

新华社记者赵冰

乌克兰军队6日突袭俄罗斯本土库尔斯克州，随后双方在该州爆发激烈冲突。俄国防部11日表示，俄武装力量正在继续回击乌军对俄领土的进攻。

分析人士指出，乌克兰方面想要通过此次行动减轻前线其他方向的压力，并获得更多与俄罗斯谈判的筹码，然而这恐将导致双方冲突进一步升级。在美西方持续拱火的背景下，政治解决乌克兰危机的前景变得更加复杂。

这张俄罗斯紧急情况部5月12日发布的视频截图显示，救援人员在别尔哥罗德市居民楼坍塌现场工作。俄罗斯南部靠近乌克兰边境的别尔哥罗德市一栋居民楼当天遭遇袭击后坍塌，已造成12人死亡。新华社发（俄罗斯紧急情况部供图）

乌军突袭俄本土

俄国防部11日发布通报说，俄军在库尔斯克州方向阻击乌军深入的行动仍在继续。6日以来，乌军在库尔斯克州方向已累计损失1350人，以及29辆坦克、23辆装甲运兵车等军事装备。

俄罗斯总统普京7日表示，乌克兰武装部队对库尔斯克州的袭击是又一次“大规模挑衅”。俄紧急情况部9日宣布已将库尔斯克州的紧急状态等级提升至“联邦级”，俄国家反恐委员会同日宣布，在与乌接壤的库尔斯克州、别尔哥罗德州、布良斯克州实行反恐行动制度。

俄外交部发言人扎哈罗娃11日表示，乌军对俄领土进行“恐怖活动”的唯一目的是“恐吓俄罗斯平民”。乌方应该清楚，从军事角度来看，打击俄罗斯各地区毫无意义，“俄罗斯武装部队很快就会做出强硬回应”。

据美国《福布斯》杂志网站报道，乌方参与作战的是四个机械化旅和一个空中突击旅，其理论总兵力为一万官兵和600辆装甲车，但尚不清楚这些旅是全员投入进攻，还是只派出了个别部队。

除地面冲突外，俄乌双方还在俄边境地区进行空中交火。俄国防部称，自6日以来，俄防空部队在靠近俄乌边境的别尔哥罗德州、利佩茨克州、库尔斯克州等地击落大量无人机。乌军总参谋部9日通报说，乌军当天袭击了位于俄利佩茨克州的一处机场，机场附近贮有航空制导炸弹的仓库和多架飞机被击中。

乌方有何目的

乌克兰总统泽连斯基10日表示，已收到乌军方呈交的有关将战线向俄领土内推进的报告，乌克兰正在证明其有能力对俄施加“必要压力”。

图为2022年5月20日，载着乌克兰武装人员的巴士驶离马里乌波尔。新华社发（维克托 摄）

分析人士认为，乌克兰危机全面升级以来，乌方曾多次派出侦察小队进入俄本土或利用无人机袭扰俄边境地区，但从未对俄本土采取大规模地面行动。乌军此次突袭库尔斯克州可能有三重目的。

一是缓解前线其他方向压力。俄军事专家阿列克谢·列昂科夫认为，乌方希望通过向库尔斯克州方向发起进攻，施压俄军从顿涅茨克等其他方向撤回兵力，从而缓解乌军的压力。

二是增加谈判筹码。俄国家能源安全基金会首席分析师伊戈尔·尤什科夫说，乌军可能会将库尔斯克州境内的核电站和天然气配气站等重要能源设施当作打击目标。俄国民近卫军已宣布将为库尔斯克核电站增加安保措施。英国《经济学人》杂志网站文章称，乌方的目标可能是在边境地区建立“缓冲区”，作为未来谈判的筹码。

三是博得更多西方支持。有分析认为，今年美国将举行大选，选后的援乌政策存在不确定性。德国《图片报》援引北约前官员斯蒂芬妮·巴布斯特的话说，乌方可能希望通过突袭行动向西方展示其有能力对俄施压，从而争取更多军事援助。

局势更趋复杂

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会副主席阿列克谢·切帕8日对俄罗斯连塔网表示，乌军对库尔斯克州的袭击只会推迟谈判。联合国秘书长副发言人哈克表示，乌武装部队进攻俄库尔斯克州“增加了外界对冲突升级的担忧”，联合国“希望看到局势逐步缓和”。

俄国防部近日多次通报说，在库尔斯克州阻击乌军的行动中摧毁了美制“斯特赖克”装甲车、德国产的“黄鼠狼”步兵战车等西方援乌装备。

美国政府5月底批准乌克兰使用美制武器袭击俄罗斯境内。就在此次乌军对俄本土开展地面行动后不久，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比9日宣布，美方将向乌克兰提供新一批总价值1.25亿美元的军事援助，包括“毒刺”导弹、高机动性炮兵火箭系统等。美国国务院网站9日更新的数据显示，自2022年2月以来，美方已对乌提供了超过554亿美元的军事援助。

分析人士指出，乌克兰危机仍在持续，此次乌突袭俄本土表明冲突存在着升级风险。当前国际社会需要凝聚合力推动局势降温，为俄乌重启和谈创造条件，加快乌克兰危机的政治解决，而不是拱火浇油、不断激化矛盾。

(责编：王禹蘅、张悦)