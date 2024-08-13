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文莱驻华大使拉赫玛尼：同庆过往合作成果，共创未来合作新篇章

2024年08月13日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网长治8月12日电（王婧）“2024年中国—东盟周”于8月11日至15日在山西省长治市举办。文莱驻华大使拉赫玛尼在接受人民网专访时表示，此次活动为中国和东盟国家提供了良好的窗口，向世界展示自身美丽的风光和多彩的文化。2024年是“中国—东盟人文交流年”，此次活动不仅为庆祝双方以往合作取得的丰硕成果，更将开启共创美好未来的新篇章。

“我认为，中国与文莱人文交流最主要的成果是旅游合作。我在中国已经生活将近五年了。我去过中国很多城市，每座城市都有各自美丽的风景和独特的魅力。”拉赫玛尼谈道，2023年7月，中国政府恢复对持普通护照赴华经商、旅游观光、探亲访友和过境的文莱公民15天免签入境政策。该政策显著提升了文莱赴中国游客数量，推动两国人文往来，加强相互理解，增进民心相亲。

拉赫玛尼表示，青年是中国与东盟关系、中国与文莱关系的未来。“我很高兴看到越来越多的青年参与互访交流活动，我相信他们将会在未来建设更为紧密的中国—东盟人文伙伴关系，延续并发展中国与文莱的世代友谊。”

去年，文莱与中国海关总署签署了文莱输华养殖、野生水产品两份议定书。自今年1月1日起，符合相关要求的文莱养殖、野生水产品可以进入中国。“中国是文莱重要的市场，目前我们正在商讨扩大对华农产品出口，希望在不久的将来可以实现这一目标。”

拉赫玛尼特别强调，当今世界每个国家都在探索发展之路，中国式现代化为许多国家提供了模版。“中国脱贫攻坚的成果令人印象深刻，我们正在探索与中国合作实现共同繁荣，不断改善本国人民的生活质量，增进民生福祉。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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