人民网伊斯兰堡8月12日电（记者程是颉）当地时间8月12日，巴基斯坦苏吉吉纳里水电站首台机组正式并网发电，标志着中国能建在海外投资建设的最大水电站向实现项目交付迈出了最关键一步。

项目建设中巴方团队负责人在发电机组主厂房内完成调试后合影。中能建海外投资有限公司供图

苏吉吉纳里水电站共安装4台冲击式机组，总装机容量884兆瓦，此次并网发电的首台机组装机容量为221兆瓦。首台机组并网发电，预示着苏吉吉纳里水电站开始通过巴基斯坦国家电网的输电线路向当地输送清洁电能。

苏吉吉纳里项目公司董事长何雄飞在首台机组并网现场表示，在项目各相关方的通力合作、顽强拼搏下，项目建设形成了强大合力，推动苏吉吉纳里水电站建设进入了快车道，随着首台机组实现并网发电，项目建设也随之进入了最后的冲刺阶段。

苏吉吉纳里水电站将于近期实现项目交付，投产后每年平均发电量可达32.12亿千瓦时，将为超过100万户巴基斯坦家庭提供经济实惠的清洁电能，对巴基斯坦调整国家电力能源结构、缓解供需矛盾、促进基础设施和经济发展贡献积极、深远的影响。

苏吉吉纳里水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔—普什图省曼塞赫拉地区的昆哈河上，是中巴经济走廊优先实施的重点项目。

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