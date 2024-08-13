人民网曼谷8月12日电（记者孙广勇）8月10日，老挝苏发努冯大学召开《中文教程——电气工程》发布会。中国驻琅勃拉邦总领事张社平，昆明理工大学副校长易健宏，老挝教育体育部副部长苏力乌东，老挝中宣部副部长万赛等中老嘉宾，以及苏发努冯大学教师学生代表出席发布会。

万赛表示，该教材的发布对老挝高校与职业院校的电气工程专业有着指导性的意义。全书“电气工程”中的专业词汇，以中、老双语形式呈现，这不仅在专业上能更好地使学生学习专业，同时，也能让学生更好地掌握中文词汇。该教材通过中、老双语对电气工程专业词汇的精准把握，必将为老挝“中文+职业教育”的发展创造更大的空间，同时，也要努力将该教材打造成为老挝中老双语职业教育新的标杆。

中电建电力检修工程有限公司董事长李小川表示，《中文教程——电气工程》双语教材的诞生，是中老两国文化交流与教育合作的一次深刻实践，它不仅见证了双方智慧与汗水的结晶，更是两国教育领域深度融合的生动写照。这本教材不仅为老挝电气工程领域的学子提供了丰富而专业的知识资源，更搭建起了一座跨越国界的学术桥梁，促进了电气工程技术与实践经验的跨国界传播与共享。

据了解，2022年5月至今，老挝苏发努冯大学孔子学院与中电建老挝南欧江流域水电站合作举办“中文+电气工程”定向人才培训班。基于该项目班的教学材料，2022年11月苏发努冯大学孔子学院与电建南欧江运维项目部合作申报《中文教程——电气工程》科技项目，于2023年5月获得批准。

该教材是老挝第一部将理论与实践相结合的电气工程类双语教材，涵盖“电气识图与电工测量技术”“水轮发电机”等八个板块内容,课文内容为真实的水电站语言应用场景，帮助学生掌握实用的专业术语及表达,提升学习者电气工程专业中文语言能力，对接后续的职业技术专业学习。

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