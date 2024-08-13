本报记者 戴楷然 黄培昭 黄炜鑫

由中国援贝宁棉花技术援助项目组修建的足球场（无人机照片）。

新华社记者 李亚辉摄

2023年10月6日，多国驻肯使节在肯尼亚内罗毕的蒙内铁路内罗毕站调度中心参观。

新华社记者 王冠森摄

3月22日，在肯尼亚首都内罗毕，当地人在蒙内铁路内罗毕火车站参观中非共建“一带一路”务实合作图片展。

新华社记者 韩 旭摄

贝宁村民足球赛中，双方球员正在足球场上拼抢。

本报记者 黄培昭摄

刚果（金）农业种植培训示范基地负责人王刚（右一）向当地村民介绍蔬菜育苗知识。

北方矿业拉米卡公司供图

刚果（金）农业种植培训示范基地的当地学员在为蔬菜浇水。

北方矿业拉米卡公司供图

建设农业种植培训基地，修建足球场，开展教育培训项目……近年来，在中共中央对外联络部指导下，中国民间组织国际交流促进会推动中国企业和民间组织在非洲国家开展惠民项目建设，提升了当地民众的获得感。

“帮我们解决了吃菜难题”

“感谢中国企业的农业基地，让我学会了蔬菜种植技术。”在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市卢布迪行政区庞比村，村民米隆戈每天清晨都会在自家的小菜园忙碌。在她的悉心照料下，小菜园里各种蔬菜绿意盎然、欣欣向荣，不仅种有当地蔬菜，还有用中国种子栽种的大白菜、长豆角等蔬菜。“是农业基地帮我们解决了吃菜难题。”米隆戈说。

米隆戈口中的“农业基地”是北方矿业刚果（金）拉米卡公司庞比铜钴矿项目团队建设的农业种植培训示范基地。基地负责人王刚回忆说，2020年，项目团队为满足员工的饮食需求，开始开垦田地种植不同种类的蔬菜。在招募当地村民扩大蔬菜种植面积的过程中，他们发现庞比村农业基础薄弱，对蔬菜种植技术也缺乏了解，因此决定建设这座农业基地，为当地村民提供农业技术培训。

2022年底，在庞比村村民的积极响应和大力支持下，占地10余亩的农业基地一期项目正式开班。以一茬作物种植收获为一个周期，每期组织20至30名村民参加培训。培训所需种子、肥料、农业机具、技术指导等均由项目团队提供，种植作物销售所得收入则全部归参加培训的村民所有。截至2024年6月底，农业基地已累计培训800余人次。

“听到农业基地成立的消息后，庞比村村民很有热情，纷纷报名参加培训。”王刚介绍，从土壤培育到播种育苗、从水源灌溉到培土施肥，从病虫害防治到采摘技巧……项目团队为村民进行了系统的蔬菜种植技术培训。“经过2至3个月的学习，顺利收获一垄垄蔬菜，让村民们都很有成就感。”

米隆戈曾于2023年2月到农业基地学习。“中国老师不仅指导我修建垄地、培育土壤、育苗移栽等种植技术，还教我认识了不少中国蔬菜品种，并介绍了这些蔬菜的营养成分和烹饪方法。”米隆戈说，中国蔬菜味道好、口感佳，她特意从农业基地要来种子，在自家的小菜园里种植，让家人也能吃上中国蔬菜。

如今，米隆戈家小菜园里的蔬菜在满足家庭饮食所需外，还常有结余。“我会定期把一部分蔬菜卖给周边的企业或农贸市场，为家里增加些收入。”米隆戈表示，农业基地让她掌握了有用的技能，切实改善了家人的生活水平。

目前，农业基地第二期和第三期项目正在拓展，将增加瓜果和水稻等农作物的种植培训，并向当地介绍畜牧业规模化养殖的方法。“在农业基地建设过程中，我们和村民友好互助，结下了深厚友谊。”王刚表示，未来希望能向村民们介绍更多农业技术，帮助他们掌握更多技能，助力当地农业进一步发展。

“丰富了我们的娱乐生活”

“来看足球赛就像过节一样高兴！”每次村民足球赛前，小男孩瓦利·纳斯尔都会和朋友早早来到球场占位置。“我非常喜欢踢足球，中国朋友给我们享受这项运动创造了更好的条件。我期待自己快点长大，球技不断进步，有一天能作为球员在友谊足球场奔跑。”纳斯尔说。

足球是贝宁最受欢迎的运动之一，友谊足球场由中国援贝宁棉花技术援助项目组修建。“我们村原来的足球场很简陋，地面不平，球门也是用木棍临时搭建的。感谢中国朋友帮我们建了新球场，我们非常开心！”贝宁帕拉库市美丽城村村民巴杜·米西马胡表示，“村民足球赛的举办让全村人都特别高兴，不仅让我们认识更多朋友，也加强了和周围村落村民的交流和友谊。”

“村民足球赛给喜欢足球运动的当地青少年提供展示自我的平台，让他们尽情享受体育运动的快乐。”中国援贝宁棉花第三期技术项目组组长、村民足球赛发起人首小勇介绍，中国援贝宁棉花技术援助项目在帕拉库市已开展超过10年，一直在当地推广棉花种植技术、提供农业机械技术指导和培训农业技术人员等。

看到当地举办足球比赛的硬件条件不如人意，首小勇和同事们动手建设了崭新的球场，并在当地村民的支持下，筹备并举办村民足球赛。在首小勇看来，这是中国项目组和当地村民的友谊见证。“我希望项目基地不仅能成为传授中国农业技术的平台，也能成为传播中国文化、增进两国人民友谊的桥梁。”他说。

球场边，在动感的音乐声中，孩子们欢乐地载歌载舞、啦啦队兴奋地欢呼呐喊，赛前和中场休息的中国武术和贝宁舞蹈表演，让现场气氛更加热烈。米西马胡说，每次比赛，全村人几乎都会到场为本村球队加油助威，“我特别想感谢中国项目组，他们为我们提供拖拉机犁地，教我们如何种棉花，组织的足球赛也丰富了我们的娱乐生活。”

来自奇卡村队的年轻队员塞罗·阿布杜是一名摩托车修理工，平时非常喜欢踢足球。“村民足球赛让我结交了许多志同道合的朋友，我们在一起谈论足球，在比赛中享受足球带来的激情和快乐。我和朋友们希望球赛能持续举办下去，也期待有一天能到中国参加‘村超’。”阿布杜说。

如今，当地村民不仅有了新农机、新农具、新农资、新技术，首小勇认为，村民足球赛未来也会越办越热闹。“村民农忙时是种地能手，农闲时是运动健将。”他表示，希望用自己的努力改善更多村民的生活，也为中贝两国民间交往架起新桥梁。

“让我们实现人生价值”

“在中国的留学经历是一段非常美好的时光，我学到了很多知识和技能，对我的职业规划和具体工作帮助非常大。”肯尼亚铁路局助理工程师埃弗林·穆根亚2017年高中毕业后，通过中国企业的人才联合培养项目，前往北京交通大学攻读本科。2021年毕业后，她回到肯尼亚，目前已在蒙内铁路工作了3年。

2016年，中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司联合北京交通大学发起“一带一路”国际人才联合培养肯尼亚项目。此后，共有100名肯尼亚留学生在项目资助下，分批赴北京交通大学学习。如今，他们中的绝大多数已经学成归国，成为肯尼亚国家建设的重要人才。

作为第二批前往中国留学的学生，穆根亚学习的是通信工程专业。她回忆说，中国老师和助教们的耐心指导，让她在课堂上学到了很多非常实用的知识和技能，也学到了中国人勤奋、严谨等优秀品质。“共建‘一带一路’为我们提供了前往中国学习并学以致用的机会，让我们实现人生价值。”

“我们不是唯一的受益者，还有许多肯尼亚民众受益于共建‘一带一路’。”肯尼亚铁路局助理工程师、北京交通大学2022届毕业生玛格丽特·姆布瓜说，许多当地人从肯中和非中友好合作中受益，“大家过上了更好的生活。”

“蒙内铁路是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，对肯尼亚的经济和社会发展产生了深远的积极影响。”穆根亚的同学卡里乌说，“蒙内铁路通车后，人们来往蒙巴萨和内罗毕两地的时间大大缩短，不仅方便民众出行，还提高了货物运输效率，促进了当地经济社会发展。”

卡里乌2021年从北京交通大学本科毕业后，回国加入蒙内铁路项目，成为一名铁路工程师。2023年，为了家乡轨道交通实现更好发展，他带着成为一名铁路专家的梦想，第二次前往中国留学深造。“近年来，中国经济发展取得巨大成就，科技发展走在世界前列。这也激励我不断进步，继续当好友谊使者，为非中友好合作和人民福祉作出更多贡献，让非中合作成果造福更多民众。”

（党明玥对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)