本报记者 张慧中

欧盟统计局近日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.3%，较去年第二季度同比增长0.6%，表现好于预期。分析人士认为，受能源价格下跌等因素影响，在2023年经济停滞之后，2024年上半年欧元区经济有所好转。当前，各成员国经济表现仍存在较大差异。

在去年第三和第四季度连续出现环比0.1%的萎缩之后，欧元区经济今年第一季度从技术性衰退中反弹，实现环比增长0.3%，同比增长0.4%。欧洲央行的一份分析报告称，在经历了5个季度的停滞之后，今年第一季度欧元区经济回升主要得益于服务业增长的带动。

第二季度欧元区经济保持复苏势头，但不同经济体表现差异较大。西班牙经济实现0.8%的环比增长率，法国和意大利的环比增长率分别为0.3%及0.2%。德国、拉脱维亚、瑞典等则出现不同程度的经济萎缩。

受出口和家庭支出持续增长的拉动，西班牙经济表现活跃，该国投资、工业产值持续增长，失业率在第二季度降至11.27%，是2008年以来的最好数据。今年7月，西班牙年通胀率降至2.8%，为5个月以来最低水平。

当季法国经济的良好表现主要得益于外贸和企业投资复苏。其中，外贸为该国经济增长贡献了0.2个百分点。法国国家统计和经济研究所预计，巴黎奥运会的举办将进一步助推法国经济增长，有望为第三季度GDP增长贡献0.3个百分点，预计该季度将实现环比增长0.5%。

第二季度德国经济出现环比萎缩0.1%。专家分析，工业订单疲软是该季度德国经济萎缩的重要原因。库存水平高企、熟练劳动力短缺、能源价格居高不下等因素也在影响德国经济。

欧洲媒体普遍认为，近期的经济数据及巴黎奥运会的举办，有望提振人们对欧元区经济逐步复苏的信心。欧洲央行的一份报告认为，受益于全球需求改善、大宗商品价格下降等，未来几个季度欧元区的出口将会增加。欧元区就业人数也将持续增加。据统计，欧元区今年第一季度的就业率环比增长0.3%。5月欧元区失业率为6.4%，创下近年来最低水平。欧盟委员会预测，2024年欧元区经济增速将为0.8%。

分析同时认为，受地缘政治局势紧张、全球经济增长放缓和消费者信心疲弱等因素影响，下半年欧元区经济增长仍面临不少挑战。根据标准普尔的数据，欧元区综合采购经理人指数从6月的50.9%降至7月的50.1%，仅略高于50%的临界值，而低于50%则预示着经济萎缩。荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，7月欧元区经济信心指数虽大体稳定，但服务业信心指数明显下降，再加上订单疲软导致制造业持续走弱，第三季度经济或难实现强劲开局。

欧洲央行于6月6日决定将主要再融资利率、边际借贷利率，以及存款机制利率分别下调至4.25%、4.5%和3.75%，6月12日起正式生效。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息。欧洲智库经济与商业研究中心高级经济学家普什平·辛格说，自今年年初以来，欧元区经济出现了转机，预计受欧洲央行近期宽松政策及未来将进一步降息的预期推动，今年欧元区经济前景可能进一步改善。

（本报柏林8月12日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 17 版）

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