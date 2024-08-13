（老挝）心 缘

心缘（右前）参加学校组织的端午节文化体验活动。

作者供图

从高中时代起，我就对中国充满了好奇。我的老师告诉我，中国人民热情善良，中国对待邻邦非常友好。

从建设老中铁路带动老挝经济发展，到派遣多批医疗队帮助老挝提升医疗条件；从“湄公河光明行”为老挝白内障患者带来光明，到援建老挝铁道职业技术学院等项目……多年来，中国的无私帮助赢得了老挝人民的广泛赞誉。我身边的很多朋友、同学都在努力学习中文，这让我更加迫切地想要进一步认识这个熟悉又陌生的邻国。

了解一个国家最好的方式就是亲自去看一看。2023年2月，我整理好行囊，带着心中的向往，来到中国四川省自贡市，成为四川卫生康复职业学院护理专业的一名学生。

第一次踏上中国的土地，我震惊于中国城市完备的基础设施建设。从机场乘车去往学校的路上，到处是高楼大厦，立交桥像盘旋的丝带，宽阔的街道车水马龙……这一切令我目不暇接。我也暗暗担忧，自己能否融入这里的生活，能否学到有用的知识和技能？

事实证明，我的担心都是多余的。老师和同学们都热情地欢迎我，耐心地听我用磕磕绊绊的中文表达自己的需求，并帮助我解决各种问题。我了解到我所在的学校有着超过100年的悠久历史。我还得知自贡这座城市有着“千年盐都”“恐龙之乡”“南国灯城”等美誉。我迫不及待地想要进一步了解自贡、了解中国。

一年多来，我对中国文化的了解从所知不多到如数家珍。我参加了学校组织的端午节活动，第一次尝试包粽子。一开始，粽叶、糯米这些材料在我手上总是“不听话”，一会儿漏了米，一会儿散了架。在老师和同学的帮助下，我包的粽子终于穿上了翠绿的粽叶“外衣”，系好了五彩丝线；煮熟后尝一口，又甜又糯。端午节的习俗和故事，也加深了我对中国历史的了解。

我的同学还邀请我去他家里共度春节，向我介绍写春联、贴福字等春节习俗。吃年夜饭时，同学的家人往我的碗里夹了好多菜，边夹边说“过年吃鱼，年年有余”“过年吃肉丸，团团又圆圆”。品尝着美味的团圆饭，我心中感动不已，就像是在异国他乡找到了家一样，更理解了中国人所说的“多一双筷子，多一份真情”……我相信，这些经历将成为我人生旅途中宝贵的财富。

一年多来，我在盐都的生活从手足无措到如鱼得水。在学校的生活每一天都让我感到充实而温暖，我学习到了许多护理相关的前沿知识。根据学校“早临床、多临床、反复临床”的人才培养理念，我分别到自贡市第一人民医院、第四人民医院进行临床实践。实习指导老师手把手地教我，让我逐渐克服了第一次面对病人时的焦虑和无措，掌握了如何在病房开展护理工作、配合医生让患者得到更好的治疗。有一次我去查房，一名病患握住我的手说：“小伙子，你的中文真不错，护理操作也好，很有耐心，我看好你哟！”我再一次被盐都人的真诚和友善感动。

学习之余，我跟随老师参观了自贡市盐业历史博物馆，见识到传承千年的采盐术，被古代中国人的智慧和勤劳深深折服。我穿梭于自贡的大街小巷，漫步于古老的运河之畔，品味地道的盐帮菜。我渐渐发现，我爱上了这座城市，也爱上了中国。

我要和盐都做个约定，我要将在这里的所见所闻所学带回我的家乡，为缓解老挝患者病痛、提升当地医疗护理水平作出贡献，也向更多老挝人讲述我和自贡、我和中国的故事，讲述我的第二家乡。

（作者为四川卫生康复职业学院老挝籍留学生）

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)