本报记者 白元琪 张慧中 黄培昭

绿植景观墙是泰国曼谷EM购物中心的最大特色之一。

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埃及开罗“星星中心”内随处可见各类绿色植物。

本报记者 黄培昭摄

近年来，绿色商场的理念在全球范围内兴起。泰国、比利时、埃及等国的一些商贸中心积极探索打造绿色商场，实施科学管理，倡导绿色消费，努力营造更加绿色环保的购物环境，助力经济社会可持续发展。

曼谷EM购物中心——

创造绿意盎然舒适环境

近年来，在“生物—循环—绿色”经济模式的引领下，泰国越来越多商圈积极建设绿色商场，搭建绿色消费场景。

在首都曼谷商圈聚集的素坤逸区域，有一座被誉为“嵌在钢铁大厦里的花园仙境”的商贸购物中心——EM购物中心，这家以绿色生态为特色主题的商场常年吸引着众多顾客前来消费打卡。

EM购物中心的两栋主楼之间，一条40多米的人工瀑布倾泻而下，瀑布四周设置了数层绿植墙及底部池塘，形成一片绿色景观。该景观采用循环水系统等环保设计，可有效减少水资源浪费和能源消耗，并能产生室内温度调节效应，为消费者创造更加舒适的购物环境。据了解，这条标志性的瀑布还是东南亚最大的人工瀑布之一。

商场内的层层店铺之间，设置了大量自然景观。在商场5楼中庭，一串100多米长的螺旋绿植吊饰垂直而下，周边点缀着竹林、藤蔓桥、石阶、池中石岛等景观，营造出绿意盎然的氛围。一些商家还因地制宜，在中庭景观区布置出供孩童攀岩、溜索的探险项目，吸引许多孩子前来体验。

2017年，EM购物中心凭借创意节能设施获得泰国能源奖。2021年，该商场再获泰国首都电力局能源奖。据EM购物中心营销副总经理苏塔瓦提介绍，整个商场从设计之初就积极践行绿色建筑理念，不仅大量采用镂空建筑和自然采光，还建成雨水收集系统，将雨季时大量的降水用于商场的日常清洁和绿植浇灌。目前商场内使用的大量节能设备和光伏组件，已使商场电力使用量较之前减少60%。

业内人士认为，绿色商场模式引领新型消费生态体系建设，给消费者带来了舒适、健康的购物体验，展现出强大的市场发展潜力，有力推动泰国商圈绿色发展。

布鲁塞尔码头购物中心——

注重绿色可持续运营

2016年开业的布鲁塞尔码头购物中心坐落在比利时布鲁塞尔运河边的老工业区，是一座充分运用可持续发展理念建造的综合性商贸购物中心。2023年3月，布鲁塞尔码头购物中心获颁“碳中和—金牌公司”认证，成为欧洲第一家获得此项认证的大型购物中心。

布鲁塞尔码头购物中心采用玻璃屋顶，充分利用自然采光和通风系统，照明设备也全部采用高效节能的技术。据了解，购物中心安装了4500平方米的太阳能电池板，每年最多可发电520兆瓦时，相当于115个布鲁塞尔家庭一年的用电量。

购物中心还设有一个580立方米的雨水回收池，回收后的雨水经过滤处理后用于商场内的卫生设施、清洁作业及冷却系统。商场内有一面标志性的由绿色植被覆盖的“绿墙”，也由过滤后的雨水进行浇灌。

这栋绿色生态建筑的巧妙构思还体现在很多细节上：为减少垃圾处理量，商场配备了垃圾压缩机；中央屋顶的两个蜂箱中饲养着约8万只蜜蜂，涵养周围生态环境；商场与租用其店铺的所有商家签订了“绿色协议”，承诺采取一系列措施减少碳足迹。

比利时致力于到2050年实现碳中和。近年来，比利时的商贸购物中心越发重视打造绿色轻松的购物环境，同时倡导绿色消费。2019年，布鲁塞尔开设了首个循环购物中心——于曼村，消费者在此购买的服装、珠宝、家具、书籍、化妆品等，都是根据回收、升级再造、生态设计等循环经济原则而生产的。

专注于购物中心投资管理的比利时资产管理公司波德斯零售集团负责人彼得·托德表示，绿色商场正在引领低碳潮流。打造绿色商场、倡导绿色消费、传递环保理念，日益成为推动商业可持续发展的重要实践。

开罗“星星中心”——

多举措促进绿色消费

近年来，埃及首都开罗出现了一批融入各种绿色元素、实施节能减排、以可持续发展为运营理念的绿色商场。

在开罗纳赛尔城，一座名为“星星中心”的现代商贸购物中心吸引着众多顾客前来消费、休闲。从商场外被椰枣树等各类翠绿植物环绕，到商场内中央大厅的绿萝和竹子，以及每一层楼垂挂在铁艺架上的盆栽绿植，消费者走进商场，仿佛进入一个植物世界。

据了解，该商场在设计建造之初便力求实现自然采光最大化利用，除了设计玻璃幕墙和顶层天窗，还将主要入口和开放空间选在南侧，白天可以很大程度上减少对人工照明的依赖。商场内部也广泛应用节能照明系统。

为促进绿色消费，商场还采取一些优惠措施，鼓励各商家售卖更多环境友好型产品与服务，并设立专门的绿色消费专区，集中展示和销售环保型产品，引导消费者选择购买有机食品、环保服饰，以及可降解或可回收包装的商品。商场也时常举办一些促销与宣传活动，促进消费者提升环保意识、避免过度消费，并鼓励使用环保购物袋，减少使用一次性用品。

近年来，埃及政府在鼓励绿色商场和可持续发展方面颁布了相关政策文件，对商场等新建筑提出了一系列绿色标准和要求，并通过税收优惠和补贴，鼓励开发商和投资者采用节能环保技术。政府还提供技术支持和相关培训，帮助建筑从业者和商场开发商掌握绿色建筑技术，学习全球绿色商场的实践案例。

当地媒体报道称，绿色商场建设将助推埃及商贸及零售行业向低碳环保、可持续的方向发展。目前，绿色商场建设在埃及仍处于起步阶段，需进一步提升企业和公众对绿色商场的认可度。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)