本报北京8月12日电 （记者王佳可）以“青年共建美好未来”为主题的2024年世界青年发展论坛12日在京开幕。来自130余个国家和20余个国际组织的2000多名青年代表线上线下参加。本次论坛由中华全国青年联合会、联合国驻华系统、世界青年发展论坛组委会共同主办。该论坛自2022年举办以来，旨在号召世界青年助力全球发展，倡导全球共促青年发展，为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。

开幕式上，中国工程院院士钟南山、世界青年大会秘书长艾迪欧拉·帕什拉里等嘉宾展开对话，讲述青春故事、畅想美好未来。全体会议上，10多名各国青年部长围绕推动全球发展、赋能青年发展分享了观点和经验。

在青年发言环节，全球青年发展行动计划的9个典型项目负责人，分享促进青年发展和全球发展的实践成果和未来计划。来自8个国家的青年代表发表《关于未来峰会的国际青年倡议》，向即将召开的联合国未来峰会提出青年建议，发出共同应对全球挑战、共同建设美好未来的青年声音。

论坛现场启动了全球青年发展行动计划第二批典型项目招募工作和专项基金，发布“青年绿色技能和创业研修交流计划”。

据悉，中外青年代表在京期间将参加“未来峰会”青年圆桌会、奥运青春汇、全球文明倡议国际青年讲堂等活动。各国青年代表还将分组赴南宁、杭州、重庆、长沙等城市，参加主题论坛、专题考察、文化体验等活动。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

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