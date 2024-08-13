中国始终致力于将团结友好的“朋友圈”“伙伴群”越扩越大，弘扬当今时代最需要的“更团结”，为人类文明进步贡献智慧和力量

当地时间8月11日，第三十三届夏季奥运会在法国巴黎闭幕。中国体育代表团积极践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，同世界各国各地区运动员公平竞争、友好交流，增长了技能、增进了友谊，向世界展示了中国力量和中国风貌、传播了中国声音和中国精神。

中国体育代表团大力弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，坚持拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌，以昂扬的斗志、顽强的作风、高超的技能，书写了中国体育昂扬奋进的崭新篇章。中国体育健儿顽强拼搏、奋勇争先、不负使命，充分展现了朝气、勇气、志气，进一步激发了亿万人民的爱国热情和中华儿女的民族自豪感。法国总统马克龙高度评价中国体育健儿的精彩表现，认为这证明了中国“具备培养优秀运动员的能力，并能够激励人心”。

中国体育健儿与来自世界各国各地区的运动员相聚五环旗下，用行动践行着奥林匹克格言中“更团结”的追求。比赛结束后主动关心对手伤情，向获得佳绩的对手表示祝贺，与各国各地区的运动员交心交流……中国体育健儿实现了运动成绩和精神文明的双丰收。在羽毛球女单比赛的颁奖仪式上，中国运动员手持西班牙奥委会徽章登上领奖台，向因伤退赛的西班牙选手表示祝福，国际奥委会指出“这就是奥林匹克价值观的意义”，西班牙奥委会认为这一举动体现了“美好的奥林匹克精神”。

奥运赛场内外众多中国元素精彩纷呈。巴黎奥运会“中国之家”举行中国传统体育主题活动，包含武术表演、毽球表演，传统体育项目捶丸、投壶比赛和中国非遗书法篆刻、漆扇体验等环节，吸引各国友人打卡体验；奥运会期间，140辆中国生产的客车为来自世界各地的旅客提供接驳服务，其中12辆纯电动车为赛会提供交通服务；可沉浸式体验的大屏幕、采用一体压制技术的举重杠铃、植入智能芯片的柔道垫、融合科技与浪漫的乒乓球台等，“中国智造”得到各方充分认可……奥运赛场内外的中国元素，成为新时代中国开放创新的生动注脚。

奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。在世界百年变局加速演进、人类社会遭遇各种挑战的形势下，中国始终致力于将团结友好的“朋友圈”“伙伴群”越扩越大，弘扬当今时代最需要的“更团结”，为人类文明进步贡献智慧和力量。

“事实再次证明，中国人民有意愿、有决心为促进奥林匹克运动发展、促进世界人民团结友谊作出贡献，而且有能力、有热情继续作出新的更大的贡献！”中方愿同国际社会继续携手合作，促进奥林匹克运动蓬勃发展，一起开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)