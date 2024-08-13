巴基斯坦苏吉吉纳里水电站坝上库区远景。

梁洪源摄

中巴工程师正在进行安全检查。

马萨布·阿里摄

8月12日，巴基斯坦苏吉吉纳里水电站首台机组并网发电，标志着该项目向实现商业运营迈出关键一步。

苏吉吉纳里水电站位于巴基斯坦开伯尔—普什图省的昆哈河上，距首都伊斯兰堡265公里，是一座长隧洞、超高水头的引水式水电站。电站水头高达900多米，共安装4台冲击式机组，总装机容量884兆瓦，总库容1345万立方米。

该水电站是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一，于2017年1月开工建设，由中国能建海投公司投资，葛洲坝三公司、葛洲坝机电公司承建，是中企目前在境外的最大绿地水电投资项目，拥有海外单机容量最大的冲击式水轮发电机组和世界最深压力竖井群。

项目全面投产发电后，预计年均发电量将超32亿千瓦时，每年可节约标准煤约128万吨，减少二氧化碳排放约320万吨，为超过100万户巴基斯坦家庭提供清洁电能。建设高峰期时，项目创造了约6600个就业岗位，带动当地经济社会发展。

（本报记者 丁怡婷 程是颉）

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

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