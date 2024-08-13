本报记者 俞懿春

“我们认为中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，也不会改变。中国高端服务业市场的不断扩大，必将支撑一批世界级企业的发展。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳日前接受本报记者采访时表示。

今年3月，毕马威中国在上海虹桥国际中央商务区的新办公室正式开业。陶匡淳坦言：“我们看好中国经济高质量发展，毕马威中国上海虹桥办公室的开业，展现了我们对中国市场的信心和长期承诺”。

1983年毕马威在北京建立办事处，1992年毕马威华振会计师事务所成为首家中外合作会计师事务所，2012年毕马威华振成为四大会计师事务所中首家实现特殊普通合伙转制的中外合作会计师事务所……伴随中国改革和发展不断成长，毕马威中国如今已在中国的30多个城市设立办事机构，拥有超过1.4万名员工。

陶匡淳表示，中国经济发展仍处于重要战略机遇期。科技创新正带动中国经济新旧动能转换，中国坚定不移推动高质量发展的过程中，必将产生更多的新产业、新模式、新动能。他认为，随着服务业对中国经济增长的贡献率越来越大，中国高端服务业的增速将进一步加快。

今年的中国《政府工作报告》指出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。陶匡淳十分看好中国发展新质生产力的广阔前景。“中国在新能源、信息技术和生物产业等细分市场的表现尤其突出。此外，生成式人工智能在越来越多行业得到应用，市场规模巨大。我们相信加快发展新质生产力，将为中国经济未来的发展提供更加强有力的支撑。”

在谈到中国吸引外资的优势时，陶匡淳结合毕马威中国服务外资企业的经验表示，“中国超大规模市场、完备的工业体系、持续优化的营商环境等综合优势一直具有强大吸引力。同时，中国拥有良好稳定的政策环境”。

陶匡淳说，中国市场已成为世界共享的大市场，中国在先进制造业、新型城镇化、消费结构升级等方面将持续释放出巨大需求。“此外，中国日益完备的基础设施网络、充足的人才资源和丰富的创新应用场景等，也将为跨国企业培养壮大新技术、新产业、新业态、新模式等创造良好投资空间。”

多年来，中国对世界经济增长贡献率保持在30%左右，仍然是全球经济增长的最大引擎。陶匡淳表示：“中国在全球产业链供应链中发挥着重要作用。中国经济的持续增长，以及由此激发的市场潜力，将对亚洲乃至全球产生积极溢出效应，并为经济全球化注入更多活力。”

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)