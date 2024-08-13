本报记者 黄培昭

埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利的办公室，位于首都开罗解放广场附近。办公桌上，《习近平谈治国理政》阿拉伯文版整齐摆放，这是他经常研读的著作。“中国领导人结合新的实际不断推进理论创新，提出了原创性的治国理政理念，值得其他国家政党借鉴。”萨拉赫说。

“我第一次见到习近平总书记，是在2017年12月1日中国共产党与世界政党高层对话会上。”萨拉赫说。这是中国共产党首次与全球各类政党举行高层对话，来自世界上120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外方代表与会。习近平总书记在开幕式上发表的主旨讲话描绘了人类命运共同体的美好图景，明确提出了建设美好世界的“四点倡议”，热情呼吁世界各个政党共襄构建人类命运共同体的伟业，赢得与会政党和政治组织领导人的赞同。

“习近平总书记的论述展现出远见卓识。现场聆听习近平总书记的主旨讲话，让我受益匪浅。”萨拉赫表示，习近平总书记对民族和国家的责任感，对全球和平与发展的担当，以及对人类命运共同体建设的推动，让人印象深刻。

2023年3月15日，中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行，习近平总书记发表主旨讲话。萨拉赫以视频方式参会。“正是在这次对话会上，带着对人类文明过去、现在和未来的宏阔思考，习近平总书记首次提出全球文明倡议，引发广泛关注。”萨拉赫说，“习近平总书记用四个‘共同倡导’对全球文明倡议的主要内容进行概括，为推动文明交流互鉴贡献了中国智慧，为促进人类文明进步提供了中国方案。”

“尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，四个‘共同倡导’层次清晰、环环相扣，形成了一个有机整体。”萨拉赫表示，尊重世界文明多样性是不同文明包容共存、交流互鉴的前提条件，弘扬全人类共同价值为各方提供了根本遵循，重视文明传承和创新是文明发展进步的动力源泉，加强国际人文交流合作为不同文明相遇相知提供了实践路径与平台。

萨拉赫表示，在去年的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记关于现代化道路和政党责任的论述，体现了对人类社会现代化进程和政党作为引领与推动现代化进程的重要力量的深刻认识。聚焦“现代化道路：政党的责任”这一重要命题，习近平总书记倡导各国政党要坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性；要秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性；要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性；要弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性；要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。“这些主张为肩负实现现代化使命的政党探索现代化道路、推进现代化建设提供了宝贵的思想引领。”

萨拉赫曾多次到访中国，让他印象最深的是访问湖南、贵州等地的农村。当地政府千方百计帮助农民，指导他们因地制宜种植特色水果等农产品，促进农村地区经济发展。“中国共产党想人民之所想、为人民办实事，从打赢脱贫攻坚战到推进乡村全面振兴，以实际行动带领全体人民迈向共同富裕。”萨拉赫说，事实和实践证明，中国的制度是成功的，只有中国特色社会主义才能使中国人民富起来。“在埃及以及其他非洲国家，中国的发展道路、成功经验受到越来越多关注，人们希望从中汲取智慧。”

习近平总书记提出“大国要有大国的样子，要展现更多责任担当”，让萨拉赫很受触动。在他看来，共建“一带一路”倡议就是中国为破解全球发展难题和完善全球治理体系贡献的中国智慧。高质量共建“一带一路”为埃中合作提供了广阔空间。10多年来，两国在共建“一带一路”框架内开展了卓有成效的合作。“一大批合作项目落地生根，给埃及带来了显著变化。”萨拉赫表示，中国企业参与建设的“斋月十日城”市郊铁路、新行政首都中央商务区等项目，提高了埃及的基础设施水平，创造了大量就业机会，有力地促进了埃及经济发展。

“共建‘一带一路’秉持共商共建共享原则，倡导合作共赢理念与正确义利观，坚持各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。”萨拉赫表示，“通过高质量共建‘一带一路’，各国可以共享发展机遇，共同推进更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程，让发展成果更多更公平地惠及各国人民。埃及愿继续积极参与高质量共建‘一带一路’，为两国人民带来更多福祉。”

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)