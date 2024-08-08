人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国文化出海的另一种形式：一碗劲辣面，吸引法国年轻人

人民网记者 何蒨
2024年08月08日10:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

巴黎奥运会正如火如荼进行中，大批游客和运动员、媒体记者、网红博主、影视明星齐聚巴黎。赛场外，坐落在巴黎圣母院附近的“功夫刀削面”餐厅，因为做法与口感正宗地道，小小的店面门庭若市，甚至吸引了影视与体育明星的光临打卡，让更多中国人看到了中餐在法国蓬勃发展的新面貌。巴黎的中餐馆也乘奥运之风展现了餐饮文化出海的新景象。

与我们理解的传统海外中餐不同，法国新一代中餐不再是融合了中西口味的西化中餐，其特点在于简化菜品、强调原汁原味。新中餐用最地道的口味、最实惠的价格，首先满足旅法中国人、特别是年轻人渴望正宗中餐口味的需求，接着出现“口耳相传”现象，年轻一代中国人热衷社交，把越来越多的法国朋友带到中餐馆，由此产生联动效应，形成了一个正向的、年轻化的中餐文化传播循环。

巴黎的三味重庆火锅，从店面到食材仿佛看不出与国内的区别。人民网记者 何蒨摄

巴黎的三味重庆火锅，从店面到食材仿佛看不出与国内的区别。人民网记者 何蒨摄

巴黎是欧洲大陆中餐馆口味最丰富、数量最多、历史最久的城市之一。中餐厅从上世纪70年代集中在唐人街，到如今分散在巴黎各个街区、包括地段最贵的巴黎核心区。中餐的样式也从早期的粤菜、温州菜，逐渐向更符合当前国内中国人口味喜好的菜系发展，例如云南菜、四川菜、北京菜、山东菜。在这些菜系中，川菜独占鳌头，无论是炒菜、面饭还是火锅，一度蔚然成风，川菜馆成为巴黎最常见的中餐厅。到了最近十年，在川菜基础上，巴黎的中餐界吹起了一股更为年轻的潮流风，以中式特色劲辣口味面条为主，餐厅店面小巧但极具设计感，不仅吸引中国人，更吸引了大批喜欢吃辣的法国年轻人。

在巴黎川里川外川菜馆品尝口味正宗的烤鱼。人民网记者 何蒨摄

在巴黎川里川外川菜馆品尝口味正宗的烤鱼。人民网记者 何蒨摄

虽然大部分法国中餐馆做辣味菜肴时，会为顾客提供不同辣度的选择，但记者发现，与大部分人认知所不同的是，很多法国人相当喜爱麻辣菜品，甚至无辣不欢。记者曾与一个法国大家庭共同品尝巴黎的武汉菜馆，这家两位十岁上下的小男孩对最高辣度的辣子鸡赞不绝口。记者在日常生活中也发现能吃辣、爱吃辣的法国人越来越多，一扫我们认为西方人吃不了辣的偏见。

在巴黎渔面传奇可以吃到正宗手擀发酵的武汉鱼面。人民网记者 何蒨摄

在巴黎渔面传奇可以吃到正宗手擀发酵的武汉鱼面。人民网记者 何蒨摄

巴黎的“闷墩儿小面馆”主打四川劲辣面条。这个餐馆的中文名远没有它的法文名知名度高，它的法文名字叫Trois Fois Plus De Piment，直译过来就是“三倍辣椒还多”。从这个法文名就能感受到那股扑面而来的辣意，也正是这个颇有趣味、个性及挑战意味的名字，让闷墩儿小面馆获得了很多法国人的好感。闷墩儿小面馆的一家分店位于巴黎时尚区——玛黑区，面积不大的店面有着法国轻食餐厅的轻松设计风格，小桌子并排摆放，顾客挤在一起吃。这样的氛围获得了法国顾客的喜爱，店门口经常出现排长队的情况。一碗色香味俱全、地道的四川面条，成为法国人解决工作午餐或改换口味的好选择。

闷墩儿小面馆的前身是位于巴黎11区的四川菜馆“绝代双椒”，当年这家四川菜馆的法文名就利用了“双椒”的谐意，取名为Deux fois plus de piment（两倍辣椒还多）。2016年，闷墩儿小面馆曾经被法国餐饮时尚指南网站 Fooding 评选为最佳面条奖，如今已经在巴黎拥有五家分店。Trois Fois Plus De Piment（三倍辣椒还多）成了喜爱中国味的法国人常常挂在嘴边的名字，并曾经得到多家法国主流媒体的报道，如《巴黎快报》、BFM经济电视台、文化媒体Les Inrockuptibles等。

与闷墩儿小面馆颇有异曲同工之处的四川面馆烫汤哉，也是一家获得法国年轻人青睐的潮流风面馆。烫汤哉同样也在法语名字上下了功夫，它的法文名是TranTranZai，虽并无特别的语义，但其特殊的发音节奏很容易吸引法国人的注意，并易于记忆。烫汤哉也选择在巴黎时尚艺术区开店，首家店开在巴黎左岸核心区，临近索邦大学与先贤祠，周边都是小餐厅和各式酒吧，是年轻人聚会常去的地段。烫汤哉的店面设计使用了大量具有视觉冲击力的色彩涂鸦，颇有氛围感，以至于到了吃饭的时间，门口也是排满等待吃面的法国年轻人，甚至成为网红打卡点。

如今，烫汤哉又在巴黎热闹的商业街区蒙巴纳斯开设了第二家分店，店内的设计使用了大量中国80年代颇有怀旧感的符号、色彩与图像，让法国顾客有眼前一新的感觉。

从某种程度上说，无论是功夫刀削面、闷墩儿小面馆，还是烫汤哉，他们的成功都建立在三个不可忽视的因素上：一是，坚持原汁原味，不担心外国人不吃辣，只需保持正宗的中国口味，吸引喜欢吃辣的外国人。二是，简化菜品，专注一个独具一格、满足大众日常需要的餐品，例如面条，既减少操作复杂度、控制成本，又可以突出赛道。三是，巧妙运用文化差异，在店名与装修风格上别出心裁。无论是“三倍辣椒还多”，还是“烫汤哉”好记的法语发音，都抓住了法国人对中国文化好奇和朗朗上口的快感。在店面设计上不求大而求精巧。同时借鉴网红经济特点，与网红合作频繁打卡，借助社交媒体拓展知名度。

像功夫刀削面、闷墩儿小面馆和烫汤哉这样的新中式餐饮，也承担了文化走出去的角色。它们更像一种日常的、民间的文化交流，润物细无声地融入了法国人的日常生活。新式中餐这种无国界却又具有鲜明个性的存在方式，也颇像走出国门的年轻人，更加自信自如地游历于世界。他们只是将自己喜欢的、认可的中国美食文化传达给另一个文化群体，同时将自身对个性、独创性和自我表达的愿望充分融入他们所做的事，就轻而易举地“征服”了另一个文化的年轻人。

(责编：张悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部