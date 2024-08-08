汤加前驻华大使、汤加—中国友协秘书长西亚梅利耶·拉图8月6日在《中国日报》撰文称，今年是和平共处五项原则提出70周年，近期闭幕的中国共产党二十届三中全会也彰显了这五项原则的精髓。

中国和平崛起符合世界利益

文章指出，在中国共产党的带领下，中国人民取得了伟大成就。毫无疑问，中国将在世界舞台上发挥更大作用。中国从不咄咄逼人，其和平崛起将为全世界带来更大利益。

中国在同南太平洋岛国的往来中奉行和平外交政策。而这项外交政策正是建立在和平共处五项原则的基础之上，即互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

上世纪70年代以来，中国与一些南太平洋岛国建交。过去几十年来，中国为太平洋岛国提供大量无私援助。2004年4月，中国成为南太旅游组织接纳的第一个区域外大国。

中国坚持和平共处五项原则，尊重太平洋岛国的政治制度和自主选择发展道路的权利，不干涉太平洋岛国内政，助力太平洋岛国维护主权和领土完整、政治稳定，促进太平洋岛国社会经济发展。

二十届三中全会为世界创造巨大机遇

文章进一步表示，中国历来崇尚和平。中国人民曾因战争和贫困而饱受磨难，因此更加珍惜和平，并全力促进经济发展。中国奉行和平外交政策，营造和平稳定的国际环境。

中国永远不称霸，永远不搞扩张，必将为世界和平与发展作出贡献。近期闭幕的二十届三中全会彰显了和平共处五项原则的精髓。

二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，对外工作必须坚定奉行独立自主的和平外交政策，推动构建人类命运共同体，践行全人类共同价值，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，深化外事工作机制改革，参与引领全球治理体系改革和建设，坚定维护国家主权、安全、发展利益，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化营造良好外部环境。

文章最后强调，二十届三中全会不仅对中国自身发展具有重要意义，也将对世界经济产生重大影响。三中全会提出300多项重要改革举措，将为包括太平洋岛国在内的世界各国创造巨大机遇。各国应当抓住机遇，开展互利合作，与中国共同迈向繁荣。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

(责编：艾雯、崔越)