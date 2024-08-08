巴黎奥运会的泳池逐渐归于平静，然而美国借所谓兴奋剂问题掀起的余波还在场外扩散，其毫无根据的抹黑招致国际社会越来越多的批评声。中央广播电视总台CGTN面向全球受访者发起的网络民调显示，95.01%的受访者强烈谴责美方假借体育之名打压对手的卑劣伎俩，痛批这是“美式霸权”对奥林匹克的践踏，值得高度警惕。

竞技体育教会人们的从来不只是竞争，还有对规则和对手的尊重。赛会期间，部分国家的运动员在社交媒体上以“莫须有”的罪名污蔑他国运动员，并在公共场合的互动中展示出缺乏礼貌的一面。对此，94.95%的全球受访者认为这些运动员有失风度，未能践行“理解”“友谊”的奥林匹克精神；93.08%的受访者表示，竞技场上不仅是胜负的较量，更是友谊和互相尊重的舞台。

而作为始作俑者，美国反兴奋剂组织和《纽约时报》维护的远不是竞赛公平，而是“美式霸权”。美方无视世界反兴奋剂组织的权威调查结果，大肆炒作所谓他国游泳队涉兴奋剂事件。对此，96.84%的受访者认为美方缺乏对世界反兴奋剂组织的尊重，是在挑战公平和权威；96.11%的受访者呼吁各国遵守奥林匹克精神，共同维护国际体育组织的权威性和公正性，营造公平竞争的体育竞赛氛围。

而令国际舆论哗然的不只是“美式霸权”，还有“美式双标”。美国田径选手埃里扬·奈顿今年3月的兴奋剂检测结果为阳性，然而美国反兴奋剂组织不但未对其实施禁赛处罚，还允许其参加巴黎奥运会，更有高达90%的美国运动员并未遵守世界反兴奋剂组织的相关条例。调查中，96.25%的受访者痛批美国在兴奋剂监管方面“双重标准”。此外，美国曾以停止资金援助威胁世界反兴奋剂组织给予其所谓“与其经济贡献相应的代表地位”，对此，95.01%的受访者批评这是“美式霸权和胁迫”在体育领域的表现；93.45%的受访者表示，兴奋剂问题日益被美国政治化和工具化，成为美国在国际政治和外交领域霸权的延伸。

这项调查在CGTN英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语平台发布，24小时内共有15244名网友参与投票并表达观点。

(责编：艾雯、崔越)