巴黎奥运会游泳比赛已正式收官，中国游泳队以12枚奖牌的成绩为本次奥运征程画上了圆满的句号。游泳健儿们的表现，在赛场上收获了来自各国观众的热情掌声，也让某些恶意抹黑之声更显得站不住脚。

抹黑中国游泳健儿们的声音背后，毫无疑问隐藏着美方一些人的政治意图，他们见到中国运动员的非凡表现，便起了造谣生事之心，决意要使出浑身解数来编造所谓的“兴奋剂丑闻”，给中国运动员泼脏水。

当地时间7月31日，在本届奥运会的游泳赛场上，19岁的中国游泳运动员潘展乐以46秒40的成绩夺得了男子100米自由泳比赛的冠军，同时也打破了他自己在今年2月多哈世锦赛上创下的46秒80的世界纪录。

看到如此成绩，热衷抹黑中国者自然心有不甘，这些人宣称这项成绩“非人类”、“只有靠兴奋剂才可以实现”，但潘展乐在兴奋剂检测方面明明毫无问题，而当美国选手也展示出“非人类”的表现时，这些人却转头大赞其“宛若飞鱼”，双标嘴脸昭然若揭。

当地时间8月4日，在巴黎奥运会游泳项目男子4x100米混合泳接力决赛中，中国队以出色表现拿下又一枚金牌，同时还结束了美国自1984年洛杉矶奥运会以来在该项目上已连续10届的“金牌垄断”。见到此情此景，又是同一群人再次跳起来提出质疑，宣称中国队的成绩只可能是依赖兴奋剂实现。

根据世界泳联公报，参加巴黎奥运会比赛的31名中国游泳运动员在赛前都接受了“最密集的检测”，今年以来直到奥运开赛前，平均每人被检测21次，而同一时间段内所有奥运选手在赛前人均被检测次数只有3.4次。

中国游泳队在抵达巴黎后，仍然遭遇了频繁的检测。抵法10天内，全体中国队员被世界反兴奋剂机构（WADA）检测了近200次，这意味着平均每位运动员一天要接受5-7次检测，有时第一次检测在清晨6点就会开始，而有时最后一次检测甚至已至午夜。

如此严苛的检测之后，世界反兴奋剂机构也承认，未发现中国游泳队存在任何问题。但这竟然又成了美方“找茬”的依据，美国反兴奋剂机构及一些美国媒体公开质疑世界反兴奋剂机构的诚实性和专业性，对此，世界反兴奋剂机构予以了坚决反驳，批评美方将反兴奋剂事务政治化，让该机构被迫卷入地缘政治紧张局势中。

就在巴黎奥运会开幕前不久，美国国会还曾要求世界反兴奋剂机构主席维托尔德 班卡就该机构对中国游泳运动员的检测情况参加听证会。可以理解的是，这一要求遭到了维托尔德 班卡拒绝。他还提出，世界反兴奋剂机构计划审查美国的《罗琴科夫反兴奋剂法案》，以确保其符合全球监管机构的规则。“美国不能擅自赋予自己调查世界各国反兴奋剂案件的权利，”班卡说。

美国通过所谓的《罗琴科夫反兴奋剂法案》赋予了该国反兴奋剂机构以及其司法部“长臂管辖权”，其中包括要求国际体育组织分享调查信息，甚至允许美国司法机构对外国组织及个人开展跨境调查。

值得注意的是，在上个月召开的国际奥委会第142次全会上，美国盐湖城被确定获得了2034年冬奥会举办权，但国际奥委会还附加了一个条件，如果世界反兴奋剂机构在反兴奋剂斗争中的最高权威没有得到充分尊重，或者《世界反兴奋剂条例》的实施受到阻碍或破坏，盐湖城2034年的主办权可以被终止。鉴于美国方面如今大有让美国反兴奋剂机构取代世界反兴奋剂机构的意图，国际奥委会的这一关切可以说极为必要。

在巴黎奥运会开始前以及赛事期间，对中国游泳运动员进行的持续抹黑，很显然是有组织的国家行为，也是美国限制中国整体战略中不可或缺的一部分。美国政客们试图运用长臂管辖权干扰奥运赛事，将反兴奋剂制度政治化、武器化的种种操弄，着实可耻。他们正在把各国运动员们交流合作、建立友谊的赛场，变成肮脏的政治游戏场。

泳池为证，清者自清，玩弄政治把戏肆意抹黑他人者，也必将自取其辱。

本文编译自《中国日报》8月7日社论

原标题：US' nasty doping smears only sully itself

出品：中国日报社论编辑室 中国日报中文网

编译：涂恬 编辑：李海鹏

(责编：艾雯、崔越)