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韩国上半年海淘数额大幅增长 中国平台竞争力不断提升

2024年08月08日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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       人民网首尔8月7日电 （李帆、实习生龙雨晴）2024年上半年，韩国跨境电商网购（海淘）规模持续扩大，同比增长近50%。得益于中国跨境电商平台竞争力的不断提升，自华海淘规模增速迅猛。

       韩国统计厅数据显示，今年第二季度韩国海淘交易额同比增长25.6%，达2.0149万亿韩元（约合人民币106亿元），创下自2014年实施相关统计以来的单季最高值。根据韩国关税厅8月7日发布的数据，2024年1月至6月，韩国海淘货物总数量达8917.1万件，较去年同期增长54.9%。

全球速卖通韩国网站首页。图源：网页截图

       在韩国的海淘市场排名中，前三名的国家依次为中国、美国和日本。其中，自中国的海淘交易额达1.2373万亿韩元（约合人民币64.5亿元），同比增长64.8%，在整体海淘规模中所占比重达61.4%。据韩国《亚洲日报》报道，单一国家海淘规模比重超过60%尚属首次。

       韩媒分析指出，中国跨境电商平台如全球速卖通（AliExpress）和特姆（Temu）的快速崛起是推动这一增长的重要因素。这些平台通过提供超低价、高质量的商品以及优质的物流服务，吸引了大量韩国消费者。韩国统计厅数据显示，服装及时尚相关商品海淘规模为6422.5亿韩元（约合人民币33.57亿元），同比增长64.8%，占整体自华海淘商品比重达52%。除此之外，全球速卖通和特姆不断优化支付方式，支持韩国本土即时通讯软件旗下支付服务KAKAO PAY进行支付，大大提高了支付便捷性，为韩国消费者提供了良好的购物体验。

特姆韩国网站首页。图源：网页截图

       据悉，全球速卖通和特姆分别于2018年11月和2023年7月进入韩国市场，在去年下半年分别展开了积极的营销活动。根据对年满20岁韩国人的信用卡、借记卡、账户转账和小额支付等数据的样本调查，7月，全球速卖通和特姆的支付估算金额分别为2479亿韩元（约合人民币12.93亿元）和588亿韩元（约合人民币3.07亿元）。两者的合计支付估算金额比去年同期的1874亿韩元（约合人民币9.98亿元）增长了64%。

       此外，仅在7月，两大应用程序用户数也同比增长了三倍以上。数据显示，两者的月活跃用户数分别为847万和755万，共计1601万名用户，占韩国总人口近32%。

       记者采访了一位摩托车汽修店老板，这位老板表示：“我一般会从全球速卖通购买摩托车零配件，不仅物美价廉，而且平均一周内就可收到快递，十分便利。以前从本地供应商采购，不仅价格高，货源也不稳定。自从转向中国电商平台后，我的成本明显降低，也减轻了小本生意的经营压力。”

       一位30多岁的韩国新婚主妇金女士告诉记者：“自结婚以来，各种生活必需品和消耗品大多从特姆上购买。我对比过韩国本土电商平台上的商品价格，发现许多相同的商品在中国电商平台上的售价更低，而且种类更丰富，还有各种打折促销活动，所以只要不是急需的物品，现在大都从中国电商平台购买商品。”

       记者采访了多位使用中国电商平台的韩国用户，他们纷纷表示中国商品的品质在不断提升，“性价比”和相对较短的物流时间是韩国消费者选择中国电商平台的重要原因。

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(责编：于洋、杨牧)

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