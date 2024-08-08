“中国外贸正在加速”“外贸成为中国经济的一抹亮色”……对于中国近期的外贸表现，不少国际媒体给出这样的评价。7日，中国前7月外贸“成绩单”公布：货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。在上半年进出口增速逐季加快的基础上，前7月外贸规模再创历史同期新高。这在当前地缘政治风险较高、全球产供链受到干扰的背景下，殊为不易。

值得一提的是，中国外贸不仅量增了，质量也更优。前7个月，自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车等机电产品出口增长8.3%，占出口总值近六成。这表明贸易结构持续优化，创新活力进一步显现。其中，中国车企创造了出海“加速度”。比如，比亚迪公司前7个月出口新能源汽车达23.3万辆，接近去年一年的出口量。该公司对《国际锐评》介绍说，公司累计研发投入约1400亿，是全球研发人员最多的车企。这是中国外贸企业厚积成势、奋力开拓的一个缩影。

外贸是经济的重要晴雨表。中国外贸稳中向好，不仅体现了中国经济的韧性与活力，也给世界带来多重利好。

首当其冲的利好，就是中国这个超大规模市场机遇。韩联社近日报道称，在半导体出口的带动下，韩国7月对华出口大增，这使得中国再次成为韩国最大出口国。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）评价称，中国7月的进口表现“超预期”。分析人士认为，随着中国实现高质量发展，消费个性化、多元化、品质化趋势越来越强，将成为拉动进口的重要动力。而中国进一步扩大进口、稳妥有序扩大农食产品市场准入等，将为各国共享中国市场创造更多便利。

与此同时，中国因地制宜发展新质生产力，为世界带来发展新动能。今年夏天，“中国制造”在巴黎奥运会大放异彩。1秒内能500次识别动作的芯片足球、会变色的乒乓球台、柔道和摔跤项目使用的高科技环保运动垫……中国企业利用大量创新科技、完备的产供链优势和强大的制造能力，给世界提供了优质产品和服务。

近日，在浙江一家公司车间内，一个个由高性能复合材料制成的气液分离器装箱发往沙特，用于建造“沙特未来城”。该复合材料密度仅有钢材料的四分之一，强度却可以媲美高级合金钢。从用新技术助力多国基础设施建设，到新能源汽车、动力电池带动多国转型和产业升级，中国企业正在为世界发展贡献“增量”。

从长远看，中国外贸为维护全球产业链供应链稳定发挥了积极作用。中共十八大以来，中国外贸年均增长1.6万亿元，相当于一个中等规模国家的年进出口总额。这对亟待复苏的世界经济来说尤为珍贵。截至7月底，中欧班列今年开行超过1万列，成为保障全球产供链稳定的“钢铁驼队”。

近日，中国贸促会率企业家代表团访美。美国工商界普遍表示希望加强与中国的合作，认为贸易不应受地缘政治影响。美国材料科学企业康宁还当场签署了参加第二届链博会的文件。这表明互利合作是经济规律和人心所向。面对保护主义逆流，中国始终坚持“开门”“修路”“挂钩”，推动全球贸易持续健康发展。

如今，中国进一步全面深化改革的机遇正在打开。中共二十届三中全会对深化外贸体制改革作出专门部署。强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同；推进通关、税务、外汇等监管创新；营造有利于新业态新模式发展的制度环境……这些举措将为中国外贸注入强大动力。而中国经济持续回升向好，则为外贸提供了强大支撑和保障。过去八个季度，中国经济环比增速连续实现正增长。近期，国际货币基金组织等多个国际机构将今年中国经济增速预期上调至5%以上，表明中国仍然是全球经济增长的重要引擎。

多个国际组织认为，今年以来全球货物贸易处于温和复苏区间，但地缘政治局势紧张、贸易限制措施增多、各国产业政策竞争加剧，可能对外贸产生较大负面影响。无惧挑战，中国将持续扩大对外开放，不断夯实经济持续回升向好的基础，继续以高质量发展和韧性十足的外贸，为世界带来更多红利。

（国际锐评评论员）

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