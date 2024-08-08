人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际锐评｜三个维度看中国外贸给世界带来什么

2024年08月08日09:38 | 来源：央视新闻客户端
小字号

“中国外贸正在加速”“外贸成为中国经济的一抹亮色”……对于中国近期的外贸表现，不少国际媒体给出这样的评价。7日，中国前7月外贸“成绩单”公布：货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。在上半年进出口增速逐季加快的基础上，前7月外贸规模再创历史同期新高。这在当前地缘政治风险较高、全球产供链受到干扰的背景下，殊为不易。

值得一提的是，中国外贸不仅量增了，质量也更优。前7个月，自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车等机电产品出口增长8.3%，占出口总值近六成。这表明贸易结构持续优化，创新活力进一步显现。其中，中国车企创造了出海“加速度”。比如，比亚迪公司前7个月出口新能源汽车达23.3万辆，接近去年一年的出口量。该公司对《国际锐评》介绍说，公司累计研发投入约1400亿，是全球研发人员最多的车企。这是中国外贸企业厚积成势、奋力开拓的一个缩影。

外贸是经济的重要晴雨表。中国外贸稳中向好，不仅体现了中国经济的韧性与活力，也给世界带来多重利好。

首当其冲的利好，就是中国这个超大规模市场机遇。韩联社近日报道称，在半导体出口的带动下，韩国7月对华出口大增，这使得中国再次成为韩国最大出口国。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）评价称，中国7月的进口表现“超预期”。分析人士认为，随着中国实现高质量发展，消费个性化、多元化、品质化趋势越来越强，将成为拉动进口的重要动力。而中国进一步扩大进口、稳妥有序扩大农食产品市场准入等，将为各国共享中国市场创造更多便利。

与此同时，中国因地制宜发展新质生产力，为世界带来发展新动能。今年夏天，“中国制造”在巴黎奥运会大放异彩。1秒内能500次识别动作的芯片足球、会变色的乒乓球台、柔道和摔跤项目使用的高科技环保运动垫……中国企业利用大量创新科技、完备的产供链优势和强大的制造能力，给世界提供了优质产品和服务。

近日，在浙江一家公司车间内，一个个由高性能复合材料制成的气液分离器装箱发往沙特，用于建造“沙特未来城”。该复合材料密度仅有钢材料的四分之一，强度却可以媲美高级合金钢。从用新技术助力多国基础设施建设，到新能源汽车、动力电池带动多国转型和产业升级，中国企业正在为世界发展贡献“增量”。

从长远看，中国外贸为维护全球产业链供应链稳定发挥了积极作用。中共十八大以来，中国外贸年均增长1.6万亿元，相当于一个中等规模国家的年进出口总额。这对亟待复苏的世界经济来说尤为珍贵。截至7月底，中欧班列今年开行超过1万列，成为保障全球产供链稳定的“钢铁驼队”。

近日，中国贸促会率企业家代表团访美。美国工商界普遍表示希望加强与中国的合作，认为贸易不应受地缘政治影响。美国材料科学企业康宁还当场签署了参加第二届链博会的文件。这表明互利合作是经济规律和人心所向。面对保护主义逆流，中国始终坚持“开门”“修路”“挂钩”，推动全球贸易持续健康发展。

如今，中国进一步全面深化改革的机遇正在打开。中共二十届三中全会对深化外贸体制改革作出专门部署。强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同；推进通关、税务、外汇等监管创新；营造有利于新业态新模式发展的制度环境……这些举措将为中国外贸注入强大动力。而中国经济持续回升向好，则为外贸提供了强大支撑和保障。过去八个季度，中国经济环比增速连续实现正增长。近期，国际货币基金组织等多个国际机构将今年中国经济增速预期上调至5%以上，表明中国仍然是全球经济增长的重要引擎。

多个国际组织认为，今年以来全球货物贸易处于温和复苏区间，但地缘政治局势紧张、贸易限制措施增多、各国产业政策竞争加剧，可能对外贸产生较大负面影响。无惧挑战，中国将持续扩大对外开放，不断夯实经济持续回升向好的基础，继续以高质量发展和韧性十足的外贸，为世界带来更多红利。

（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部