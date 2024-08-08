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尼泊尔一直升机坠毁致4名中国人遇难

2024年08月08日09:04 | 来源：新华网
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新华社加德满都8月7日电（记者易爱军）尼泊尔王朝航空公司一架直升机7日下午坠毁。中国驻尼泊尔大使馆证实，机上4名中国乘客遇难。

8月7日，在尼泊尔首都加德满都附近，救援人员在直升机坠毁现场工作。新华社/美联

8月7日，在尼泊尔首都加德满都附近，救援人员在直升机坠毁现场工作。新华社/美联

尼泊尔民航局发表声明说，这架直升机起飞3分钟后与加德满都指挥塔台失去联系。

尼泊尔警方发言人卡尔基告诉新华社记者，直升机飞行员也已遇难，共找到5具遗体。

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机残骸。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机残骸。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机残骸。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机残骸。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机上的物品。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是8月7日在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区拍摄的坠毁直升机上的物品。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

8月7日，在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区，人们聚集在直升机坠毁现场。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

8月7日，在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区，人们聚集在直升机坠毁现场。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

8月7日，在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区，人们聚集在直升机坠毁现场。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

8月7日，在尼泊尔加德满都附近的努瓦果德地区，人们聚集在直升机坠毁现场。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

(责编：艾雯、崔越)

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