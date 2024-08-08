新华社北京8月7日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）6日发表声明说，哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔成为哈马斯政治局领导人，接替上周遭暗杀的伊斯梅尔·哈尼亚。

这是2017年5月1日在加沙城拍摄的叶海亚·辛瓦尔（资料照片）。新华社发（维萨姆·纳萨尔摄）

巴勒斯坦解放组织主流派别巴民族解放运动（法塔赫）以及黎巴嫩真主党欢迎这一决定。以色列强硬表态，称以方将“迅速清除”辛瓦尔。

辛瓦尔何许人也

哈马斯发表声明后，其发言人乌萨马·哈姆丹告诉卡塔尔半岛电视台，辛瓦尔领导了本轮冲突爆发以来哈马斯对以军的作战行动，他成为哈马斯政治局新领导人意味着哈马斯的“意志没有磨灭”，在“战斗和政治”两方面将继续“保持坚定立场”。

哈尼亚7月31日在伊朗境内遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗均指认暗杀由以色列所为。以方既未承认也未否认实施这次暗杀，以色列政府和军方曾公开表示要清除哈马斯领导人。

这是7月30日在伊朗德黑兰拍摄的伊斯梅尔·哈尼亚（中）。新华社记者沙达提摄

哈尼亚在哈马斯与以色列的间接停火谈判中起主导作用。据哈姆丹介绍，哈马斯领导人更换不会影响谈判进程，谈判小组会在辛瓦尔领导下继续开展工作。

辛瓦尔现年61岁，出生于加沙地带南部城市汗尤尼斯的一座难民营，是哈马斯下设安全机构的主要创始人，也是打造哈马斯军事力量的重要人物。他曾因涉嫌杀死以军士兵被关押20多年，2011年获释。2017年起，辛瓦尔成为哈马斯在加沙地带的领导人，极少公开露面，以“铁腕”作风闻名。

辛瓦尔与哈马斯下属武装派别卡桑旅领导人穆罕默德·戴夫关系紧密。他们被以色列视为去年10月7日哈马斯大规模突袭以境内目标的主要策划者，遭到以方追杀。以色列上周证实，戴夫于7月被以军空袭炸死。据以色列媒体报道，辛瓦尔藏身于加沙地带的地道，以躲避以军追杀。

智库机构欧洲外交关系委员会巴以问题专家休·洛瓦特认为，与立场相对温和的哈尼亚相比，辛瓦尔立场更强硬。熟悉哈马斯与以色列停火谈判的一名地区外交人士同样指出，辛瓦尔成为新领导人显示哈马斯释放出“强硬、坚定”的信号。

各方态度不一

黎巴嫩真主党和法塔赫等方面积极评价辛瓦尔成为哈马斯新领导人。黎真主党发表声明说，这证明以色列对哈马斯的“斩首”行动“没能达到预期目的”，同时向以色列及其包括美国在内的盟友释放“强烈信号”，表明“哈马斯在决策方面团结一致……决心继续执行抵抗路线”。

法塔赫中央委员会秘书长贾布里勒·拉朱卜表示，这一决定“顺理成章，在预料之中”。哈马斯驻伊朗代表哈立德·卡杜米说，辛瓦尔在哈马斯所有派别中受到一致欢迎，他不仅熟知巴勒斯坦民众对于建国和难民重返家园的“政治抱负”，还是一名“勇敢的战士”。

多家媒体认为，去年10月新一轮巴以冲突爆发后，在以方暗杀名单上位于前列的辛瓦尔如今成为哈马斯领导人可能挑动以色列神经。以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨6日说，以方将“迅速清除”哈马斯新领导人。以军发言人丹尼尔·哈加里接受沙特阿拉伯媒体采访时称，辛瓦尔“唯一的位置”应该在被以军炸死的戴夫身旁。

美国国务卿安东尼·布林肯表示，辛瓦尔“一直是且将继续是停火谈判的首要决策者”，他必须就是否推进停火谈判作出决定。

美国谈及停火言之切切，近来却以支援以色列为由频向中东增强军力，激化紧张局势。眼下，伊朗及其主导的包括哈马斯、黎真主党等组织在内的抗以联盟——“抵抗之弧”誓言对以色列发动军事行动，以报复哈尼亚和黎真主党高级军事指挥官遭以色列暗杀。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。以色列国防军6日发表声明说，多架无人机当天从黎巴嫩射向以色列，造成以色列边境城市纳哈里亚数名平民受伤。新华社/基尼图片社

美联社以一名不愿具名的美国政府官员为消息源报道，大约12架F/A-18战斗机和一架E-2D“鹰眼”预警机5日从位于阿曼湾的“西奥多·罗斯福”号航母起飞，飞往中东地区一处军事基地。此外，十多架F-22战机今后数天将从位于美国阿拉斯加州的驻地飞往同一座军事基地。美战机在该基地停留时长取决于未来几天的局势。这名官员没有说明这座基地的具体位置。

另外，美国海军“西奥多·罗斯福”号航母打击群目前驻扎中东地区，美国国防部长劳埃德·奥斯汀已决定在该航母完成本次任务后，派“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群前去替换。（王逸君）

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