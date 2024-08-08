新华社北京8月7日电 美国司法部6日说，已起诉一名近期到访伊朗的巴基斯坦籍男子，他涉嫌雇凶暗杀美国政治人物。这名男子在共和党总统候选人唐纳德·特朗普遭“未遂刺杀”前一天被捕，但尚无证据显示他与特朗普遭枪击有关。

6日公开的法庭文件显示，嫌疑人名为阿西夫·麦钱特，46岁，7月12日在纽约被捕。一天后，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市竞选集会上遭枪击。

这张视频截图显示，7月13日，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市的竞选集会现场被护送离开。新华社发

美国司法部官员说，尚无证据表明两起暗杀有关联。麦钱特虽然是巴基斯坦籍，但他曾在伊朗生活，在巴、伊两国均娶妻，近期还在伊朗待过两周。

法庭文件显示，麦钱特4月抵达纽约，随后着手雇凶杀人，但他找来的一名助手很快转为美国联邦调查局线人。麦钱特6月曾与该“助手”带来的“杀手”会面，而这些“杀手”实际由执法人员假扮。

按美国有线电视新闻网说法，麦钱特策划的行动除暗杀外，还包括窃取美国政府官员的文件，以及在政治集会上抗议示威。他为此希望招募一名杀手、一名女性侦察员和大约25人分散警方注意力。

麦钱特原打算8月底或9月初实施暗杀，已安排预付5000美元，事成后报酬预计达10万美元。法庭文件没有写明麦钱特具体的暗杀目标，只说他盯上的不是“普通人”，身边有安保人员，“正在伤害巴基斯坦和穆斯林世界”。

麦钱特与其“助手”和“杀手”会面时称，将在离开美国后告知具体暗杀目标，但在会面后不久即被捕，7月17日遭羁押。

据美国《纽约时报》报道，一名联邦调查局特工提供的证词称，麦钱特的行动手法与“外国敌对势力”的谋划手法一致。一名知情人士告诉路透社，2020年，时任总统特朗普下令暗杀伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”时任指挥官卡西姆·苏莱曼尼，麦钱特策划的暗杀是对苏莱曼尼之死的报复。特朗普是其中一名潜在目标，但暗杀并非仅针对特朗普。

伊朗常驻联合国代表团6日发表声明说，尚未就此事收到美国政府任何通报，然而显而易见的是，伊朗政府寻求经由合法途径追究谋杀苏莱曼尼的人的责任，美方披露的麦钱特作案手法与伊朗政府政策矛盾。（海洋）

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