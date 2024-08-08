新华社华盛顿8月7日电（记者熊茂伶）已锁定民主党总统候选人提名的美国副总统哈里斯6日宣布，选择明尼苏达州州长沃尔兹为竞选搭档。哈里斯当晚在宾夕法尼亚州的一场竞选活动上正式介绍沃尔兹，由此开启在关键摇摆州持续五天的造势活动。

美国媒体与分析师此前预测，拥有非裔与亚裔背景的哈里斯会选择一名白人男性政客作为竞选搭档，沃尔兹中选印证了这一看法。知名度并不高的沃尔兹为何脱颖而出？“种族牌”能不能给哈里斯“加分”？哈里斯与特朗普对决的选情会如何发展？来看解局——

丰富履历“助攻”哈里斯

就在刚刚过去的周末，哈里斯“面试”了包括沃尔兹在内的最后三位候选人，最后沃尔兹“胜出”。

沃尔兹今年60岁，曾担任美国联邦众议员，于2018年当选明尼苏达州州长，2022年获连任。

哈里斯介绍说，沃尔兹是一位退役军人、前高中教师和橄榄球教练，他为中产阶级家庭奋斗的信念非常坚定；在担任州长期间，他为工薪家庭减税、降低了用药成本，保护了女性权益。

这是2024年6月24日在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市拍摄的沃尔兹（资料照片）。新华社/美联

美国圣安塞尔姆学院政治学专家克里斯托弗·加尔迪耶里在接受新华社记者采访时说，沃尔兹的经历能够吸引多个群体选民：进步人士和自由派人士喜欢他作为州长的政绩，其服役和高中橄榄球教练经历则能够吸引“铁锈带”州的选民，这些州在两党选战中至关重要。

布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，来自中西部的沃尔兹懂得与普通民众交流、看重为中产阶级增加经济机会，他较为丰富的政治经历也或有助于哈里斯在这方面形成对阵特朗普的优势。

“族裔牌”对准“摇摆州”

有媒体报道将左右美国总统选举结果的关键“摇摆州”进行细化和对比后发现，北部“铁锈带”的密歇根州、威斯康星州、宾夕法尼亚州，白人占比在75%左右；与之形成对比的是南方“阳光地带”的佐治亚州、亚利桑那州、内华达州，黑人、拉美裔等少数族裔和白人大致各占50%。所以在这些不同的州，哈里斯需要打有针对性的“族裔牌”。

美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克对新华社记者表示，哈里斯非裔、亚裔女性的身份虽然可能吸引一些选民支持，但也可能会起到一些反作用，这使得民主党偏向寻找一位在政治上温和的白人男性，以便能够在摇摆州获得更广泛支持。

7月22日，美国副总统哈里斯（前）在美国华盛顿白宫南草坪出席活动。新华社记者胡友松摄

另有分析指出，特朗普曾煽动种族意识争取选票，他可能再次复制这种做法。一旦美国选民对多样性的反感增加，对哈里斯来说就会是麻烦。她最完美的竞选搭档，应该是一个能够获得白人工人群体支持的人。

《华盛顿邮报》认为，哈里斯搭档沃尔兹，构建了一个许多“政治上有利的”竞选组合。

两党选情胶着

自获得美国总统、民主党人拜登“背书”后，哈里斯迅速巩固党内支持，她预计将在定于8月19日至22日、于芝加哥举行的民主党全国代表大会上正式接受提名、阐述政治主张。

过去几周，哈里斯选情呈现升温之势。然而，她虽在一些民调中有追赶特朗普之势，但在多个关键摇摆州仍落后于特朗普、与后者胶着争战。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国总统拜登和副总统哈里斯。新华社记者胡友松摄

据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至6日，哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.5个百分点，而大约一周前，特朗普在全国民调中平均领先哈里斯1.2个百分点。在备受关注的威斯康星州和宾夕法尼亚州，哈里斯在民调中分别落后特朗普0.2个百分点、1.8个百分点；在密歇根州，哈里斯领先2个百分点。

丘萨克认为，哈里斯相对年轻、精力充沛，频繁在媒体上露面，带给选民“热情和快乐”，这让很多民主党选民感受到选情有变好的机会。《纽约时报》曾报道说，哈里斯在竞选活动中大方谈论女性权益，更容易引起选民共鸣，在这一民主党核心议题上较拜登更有优势。

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