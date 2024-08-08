新华社北京8月7日电 以色列国防军6日说，多架发射自黎巴嫩的无人机袭击以边境城市，导致数名平民受伤。以军战机随后在黎巴嫩首都贝鲁特上空飞过，引发一连串“音爆”。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。以色列国防军6日发表声明说，多架无人机当天从黎巴嫩射向以色列，造成以色列边境城市纳哈里亚数名平民受伤。新华社/基尼图片社

同一天，黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉说，将对以色列暗杀真主党高级指挥官的行为进行“强有力报复”。

“小心眼”

以色列国防军6日早些时候通报，以军空袭了黎巴嫩南部奈拜提耶地区和希亚姆地区的真主党军事设施。稍后，以军在另一份通报中说，发射自黎巴嫩的无人机袭击了以北部边境城市纳哈里亚，其中一架无人机未能被拦截，击中纳哈里亚南部的公路。

以色列卫生部门官员说，7人因受伤被送医，其中1人伤情严重。

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党领导人纳斯鲁拉在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上发表电视讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

以色列北部地区遭袭后，以军战机在贝鲁特上空以超音速飞行并俯冲，引发一连串音爆。多家媒体报道，整个城市都能听见数声巨响，多座建筑的窗户嘎吱作响，市民恐慌躲避。

近年来，以军战机不时飞越黎巴嫩领空并引发音爆，今年6月以来音爆频次加大。

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉6日面向全国发表电视讲话，纪念被以方暗杀的真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔。以军战机飞过贝鲁特就在这场讲话之前不久。

纳斯鲁拉在讲话中首先提到以军战机的音爆，说这是以色列对黎巴嫩人民“小心眼”的挑衅行为。

心理战

新一轮巴以冲突去年10月爆发以来，真主党为声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），向以色列境内发射火箭弹、炮弹和无人机等，以军则还以空袭和炮击。在上月底舒库尔死亡及哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗遭暗杀身亡后，伊朗和哈马斯都誓言对以报复。以军“认领”了对舒库尔的军事行动，但没有承认或否认暗杀哈尼亚。

纳斯鲁拉6日在讲话中说，真主党对以色列的回应将“强有力、有效和有影响力”。他没有在讲话中提及回应的方式及时机。

按照纳斯鲁拉的说法，黎巴嫩真主党和哈马斯两名高层人物被杀“明显是以色列干的”，对其回应应当更有力，但推迟回应是对以色列施加心理压力策略的一部分。

他说：“伊朗会做出回应，真主党会做出回应，让敌人等待是惩罚的一部分。”

纳斯鲁拉还说，无论后果如何，“抵抗力量”都“不会放过以色列”。

鉴于黎以边境冲突持续升级、黎巴嫩安全形势严峻复杂，美国以及法国、德国等多个欧洲国家近日已要求本国公民尽快离开黎巴嫩，多家欧洲航空公司取消了往返黎巴嫩的航班。（郑昊宁）

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